Биатлонист Тихонов ответил на резкий комментарий от белорусов о "короне" России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментарий Белорусской ассоциации гимнастики.

Олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на выпад Белорусской ассоциации гимнастики. В обсуждении под постом украинской судьи Лидии Виноградной развернулась бурная дискуссия о честности судейства соревнований "художниц" на Олимпиаде в Токио. Судья заявила, что соревнования гимнасток были оценены на достойном уровне. По её словам, победа Линой Ашрам была заслуженной.

Под постом появилось множество комментариев. Болельщик из России высказался, что Дину Аверину засудили по политическим соображениям. В ответ на его комментарий от официального аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики появился ответ. В нём представителей от России назвали "псевдовеликими" и предложили "снять корону".

Биатлонист Александр Тихонов признался, что его изумила такая реакция от белорусской стороны. В интервью "Спорт-Экспрессу" он отметил, что писать подобное, учитывая отношения между двумя странами, опрометчиво.

"Не ожидал от Белоруссии такой реакции. А корону ещё нужно завоевать. Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети. А судейством на Играх сейчас все возмущены", - указал он.

Напомним, что на Олимпийских играх в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебряную медаль, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу.