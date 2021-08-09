Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
Главная / В мире

Биатлонист Тихонов ответил на резкий комментарий от белорусов о "короне" России

09 августа 2021, 22:15  •  168 • В мире
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментарий Белорусской ассоциации гимнастики.
Олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на выпад Белорусской ассоциации гимнастики. В обсуждении под постом украинской судьи Лидии Виноградной развернулась бурная дискуссия о честности судейства соревнований "художниц" на Олимпиаде в Токио. Судья заявила, что соревнования гимнасток были оценены на достойном уровне. По её словам, победа Линой Ашрам была заслуженной.
Под постом появилось множество комментариев. Болельщик из России высказался, что Дину Аверину засудили по политическим соображениям. В ответ на его комментарий от официального аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики появился ответ. В нём представителей от России назвали "псевдовеликими" и предложили "снять корону".
Биатлонист Александр Тихонов признался, что его изумила такая реакция от белорусской стороны. В интервью "Спорт-Экспрессу" он отметил, что писать подобное, учитывая отношения между двумя странами, опрометчиво.
"Не ожидал от Белоруссии такой реакции. А корону ещё нужно завоевать. Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети. А судейством на Играх сейчас все возмущены", - указал он.
Напомним, что на Олимпийских играх в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебряную медаль, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





168
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 13:05
Орбан: венгры отказались рисковать своей страной – ЕС это не понравилось
09 августа 2021, 18:35
Шукшина показала многотысячные протесты во Франции. Но скандал вызвал всего один плакат
09 августа 2021, 01:10
Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии: На помощь призовут армию - СМИ
08 августа 2021, 19:35
«Стандартный приём»: что стоит за словами главы МИД Чехии о необходимости заново выстраивать отношения с РФ
09 августа 2021, 00:10
«Нет авторитета в народе»: что может ждать афганское правительство после окончательного вывода войск США из страны
09 августа 2021, 18:35
Лукашенко рассказал, как был готов сорвать Беловежское соглашение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2021, 08:25
Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.