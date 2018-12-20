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Биатлон и геополитика: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об атаках на российский спорт

20 декабря 2018, 15:39  •  87 • В мире
«Наши геополитические соперники начинают ощущать дефицит новых идей в своих методичках. Попытка давить на спортсменов происходит по накатанной: сначала инициируются расследования в адрес международного спортивного руководства, а затем всегда находится «русский след» и какие-либо махинации (от спортивных до финансовых)».
 
Шипулин на соревнованиях в Хохфильцене, февраль 2017 года AFP © FRANCK FIFE
 

Российских биатлонистов и членов тренерского штаба подозревают в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017 в Хохфильцене. В очередной раз часть обвинений основывается на показаниях информатора WADA и перебежчика Григория Родченкова. В игру уже вступила австрийская полиция, но кажется, что Россия научилась отбивать подобные атаки на российский спорт — в дело вмешался Международный союз биатлонистов (IBU), который на субботнем исполкоме исключил любые поспешные действия в адрес россиян без серьёзных доказательств. Помогли общественный резонанс и своевременные действия спортивных чиновников и журналистов из России.

Наши геополитические соперники начинают ощущать дефицит новых идей в своих методичках. Попытка давить на спортсменов происходит по накатанной: сначала инициируются расследования в адрес международного спортивного руководства, а затем всегда находится «русский след» и какие-либо махинации (от спортивных до финансовых). Так было и в этот раз, когда весной австрийская полиция обыскала штаб-квартиру Международного союза биатлонистов в Зальцбурге, заинтересовавшись его президентом — норвежцем Андерсом Бессебергом и генеральным секретарём Николь Реш. В западной прессе сразу появились «инсайды» о применении допинга биатлонистами из России, но дальше слов дело не пошло.

Всё это странным образом напоминает коррупционный скандал в ФИФА, когда арест нескольких высокопоставленных чиновников вынудил президента Йозефа Блаттера покинуть свой пост. Тогда его дружба с Владимиром Путиным использовалась как повод обвинить Россию в «покупке» чемпионата мира — 2018.

Однако история с допингом всплыла только сейчас, когда стало известно, что к россиянам появились претензии. Австрийцы дожидались активной части соревнований (в середине недели) для дестабилизации наших спортсменов, хотя все документы были подготовлены заранее. Тем приятнее молниеносная реакция наших СМИ и спортивного руководства, которые быстро отвергли обвинения и перешли к ответным действиям в течение 1—2 суток. С заявлениями выступили как наши биатлонисты, так и президент СБР Владимир Драчёв (при поддержке Минспорта), а МИД РФ и посольство организовали юридическую помощь, не оставив спортсменов наедине с проблемой.

При этом важно, что к купированию скандала удалось привлечь и иностранных звёзд биатлона, которые высказались по поводу неспортивных действий полиции Австрии. Даже такому критику России, как француз Мартен Фуркад, пришлось напомнить о презумпции невиновности, а норвежец Йоханнес Бё прямо заявил, что российских биатлонистов нельзя отстранять лишь на основе бездоказательных подозрений.

Всё это разительно отличается от той пассивности, с которой ранее российские спортивные чиновники встречали доклады WADA и Макларена, думая, что всё само рассосётся, а Запад не посмеет переступить через принцип «спорт вне политики». В результате отсутствия стратегии защиты нас заочно лишили 13 медалей на Олимпийских играх в Сочи (2014 год), дисквалифицировали ряд спортсменов на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года, а затем случилось и отстранение от ОИ 2018 года в Пхёнчхане.

Следующим шагом России должны стать действия на опережение: может быть, однажды на соревнованиях в Ханты-Мансийске ФСБ проверит норвежских биатлонистов-«астматиков»? Или «немецких машин». Вот тогда мы официально освоим западную технику геополитического противостояния через спорт.

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