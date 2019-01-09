Би-би-си сообщила о смерти сержанта, уронившего шлагбаум в Сирии

"Русская служба Би-би-си" сообщила о якобы произошедшем трагическом инциденте с российским военным в Сирии, который случился в ноябре прошлого года. Издание сообщает, будто сержант "при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его", что привело к мощному взрыву.

"Русская служба Би-би-си" сообщила о смерти российского военного в САР. Как сообщает издание, трагический инцидент с младшим сержантом якобы произошел в ноябре прошлого года.

Перед машиной 28-летнего военного взорвались противотанковые мины, установленные на КПП перед въездом на российскую базу. Би-би-си ссылается на некую справку, в которой описываются детали случившегося.

Так, сказано в публикации*, сержант "при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его". Это привело к мощному взрыву, в результате которого военный получил несовместимые с жизнью травмы.

Впрочем, "Русскую службу Би-би-си" неоднократно уличали в ангажированности публикаций о Сирии. В Минобороны России изложенную ресурсом информацию пока не прокомментировали.

Напомним, что последним крупным инцидентом было крушение российского военного самолета Ил-20 над Средиземным морем 18 сентября. Он был сбит выпущенной Сирией ракетой. Тогда погибли все находившиеся на борту 15 человек. Минобороны обвинило в случившемся Израиль.

*ВВС