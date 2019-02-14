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Би-би-си сделал признание: Ролик о химатаке в госпитале Думы - ложь. Россию за правду высмеивали почти год
14 февраля 2019, 05:09 • 110 • В мире
Сотрудник Би-би-си признался, что ролик о химатаке в госпитале Думы является ложью, так как доказано, что это была постановка. Российскую версию о том, что нет доказательств атаки зарином, Запад высмеивал почти год.
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати сделал заявление, что кадры в госпитале после якобы произошедшей химической атаки в Думе были постановочными.
"После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было", - сообщил Далати в своём Twitter-аккаунте.
Далати отмечает, что нужно дождаться выводов ОЗХО.
"Но всё остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - пишет телевизионщик.
Так называемая химатака в Думе произошла по версии Запада 7 апреля 2018 года. США и ряд стран ЕС заявили, что в ходе этого инцидента сирийские войска сбросили боеприпас с отравляющими веществами на городок Дума вблизи Дамаска. В подтверждение данных обвинений западные СМИ распространили материалы, якобы фиксирующие последствия трагедии, ролик стал одним из наиболее известных "доказательств" вины правительства Башара Асада.
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