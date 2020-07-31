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Беззаконие и беспорядок. Трамп не может угомонить бунтующий Портленд

31 июля 2020, 11:05  •  132 • Аналитика
© Sputnik / Артур Габдрахманов
В американском Портленде два месяца не утихают бунты. Сначала там появилась автономная зона без полиции, теперь от протестующих отгородились силовики. Их отправили в город защищать правительственные здания, чему местные активисты не обрадовались: для них решение Белого дома — нарушение Конституции, а не попытка восстановить "закон и порядок". Что происходит на Западном побережье США, разбиралось РИА Новости.

Бедлам и хаос

"Я так устала! Мать-одиночка, работаю полный день — и вынуждена каждый вечер проводить здесь! Потому что не могу говорить на своей улице о том, что жизни чернокожих важны! Ваше здание и дурацкие федералы нам безразличны! А жизни чернокожих — нет!"
Эти слова выкрикивала у суда в Портленде женщина в желтой футболке. Ограда вокруг строения, где разместилась государственная власть, ее явно раздражала. И не только ее, многих демонстрантов — под предлогом защиты федерального имущества в Портленд ввели силы правопорядка, подчиненные не штату, а правительству в Вашингтоне.
Два месяца здесь не утихают протесты под лозунгами "Жизни чернокожих важны" и "Нет справедливости — нет мира", переходящие к вечеру в настоящие побоища. Днем пикетчики мирно ходят по городу, призывая к расовой справедливости. Среди них родители с детьми, молодежь и активистки, которые называют себя "Wall of Moms" — "стена матерей".
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
"То, что здесь засели федералы, — идиотизм. Мы должны заявить о себе, показать: в нашем городе это недопустимо", — говорит журналистам Холли Уод, одна из активисток движения. Одетые в желтые футболки, они выстраиваются в живую цепь между демонстрантами и полицией.
По вечерам особо агрессивные забрасывают стражей порядка камнями и бутылками, запускают в их сторону фейерверки. Те отгоняют смутьянов от огороженного периметра резиновыми пулями, дубинками и слезоточивым газом.
Возмущает горожан то, что им противостоят не местные полицейские, а федеральные. Пока власти города налаживали диалог с бунтарями, в Вашингтоне решили "покончить с насилием" — отправили на другой конец страны более сотни бойцов.
В Сети полно записей, где люди в военной экипировке применяют силу против митингующих — заламывают им руки, прижимают к асфальту или избивают дубинками. Один из самых вопиющих случаев вызвал бурю негодования. На видео двое сотрудников задерживают пикетчика — он, подняв руки, говорит, что ничего не сделал. Тем не менее его заводят в минивэн без опознавательных знаков.
7️⃣7️⃣6️⃣ Portland, OR: federal troops doing a casual roadside abduction, wordlessly seizing someone and putting them into an unmarked van before driving off

15 July 2020

[@matcha_chai]
pic.twitter.com/byQHLY4D6U
— T. Greg Doucette (@greg_doucette) July 15, 2020
Точной статистики по гражданским пока нет, но уже пять человек обратились в суд из-за полученных травм. В общей сложности они требуют 950 тысяч долларов компенсации.
Известно, что пострадали двадцать восемь силовиков. Больше других досталось офицеру, которого ударили кувалдой по плечу и голове. У остальных — переломы, травмы органов слуха, повреждения глаз, вывихи, растяжения и контузии.
По вечерам в городе царит хаос — кругом мусор, на стенах граффити, повсюду слезоточивый газ, слышны выстрелы, крики не утихают.

Медвежья услуга

"Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить. Их правительство потеряло контроль над анархистами и провокаторами", — написал Дональд Трамп в твиттере.
В город направились бойцы специального подразделения Федеральной службы охраны. Это формирование подчиняется Министерству внутренней безопасности и состоит из сотрудников нескольких ведомств — в том числе таможни, пограничной охраны и службы маршалов США.
В прошлом месяце Трамп поручил им защищать исторические монументы и федеральные правительственные объекты, которые в ходе расовых бунтов подвергались атакам вандалов. А в Портленде как раз недавно снесли памятник отцу-основателю Соединенных Штатов Томасу Джефферсону.
Однако силовиков в городе не ждали не только активисты, но и власти — по закону они должны сами запрашивать у центра такую помощь. Разгорелась дискуссия, имеет ли право президент отправлять в штаты "своих" людей без разрешения местного руководства.
Генеральный прокурор Уильям Барр, отчитываясь перед палатой представителей, объяснил: подразделение перебросили в Портленд для охраны государственного здания. "Разве это нормально — поджигать суд?" — осведомился он у конгрессменов 28 июля. И добавил, что от смутьянов пострадали стражи порядка. В тот же день стало известно: в Портленд отправят еще 50 бойцов.
Мэр города демократ Тед Уилер утверждает: десятки, если не сотни силовиков только усложняют ситуацию — мешают диалогу местных властей с протестующими, провоцируя насилие и вандализм.
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участник акции протеста на одной из улиц в Портленде
Сам градоначальник стоит плечом к плечу с бунтующими: 23 июля он попал под газовую атаку. "Врать не буду, воняет, дышать сложно. И, если честно, не понимаю, что вызвало такой ответ", — говорил он журналистам.
Уилера поддержала и губернатор штата Орегон Кейт Браун — назвала решение Трампа "политическим театром". Критики президента считают: он пользуется протестами, чтобы переключить внимание с провальной кампании по борьбе с коронавирусом. Власти региона подали в суд на федеральные ведомства из-за незаконных задержаний пикетчиков. А правозащитники уже говорят о конституционном кризисе.
Трамп упорно повторяет: навести порядок в стране не дают демократы — вставляют ему палки в колеса. Тем не менее 29 июля его администрация договорилась с властями Орегона о выводе федеральных сил из Портленда. Правда, по сообщению Министерства внутренней безопасности, некоторые сотрудники останутся там для защиты правительственных объектов.

Конституция позволяет

Президент — Верховный главнокомандующий, но он не может использовать федеральные вооруженные силы на территории штатов по своему усмотрению. Согласно 10-й поправке к Конституции, полицейские подчиняются региональным властям.
Помощь Вашингтона в установлении порядка или расследовании преступлений, конечно, допускается, — но только с согласия местного руководства. Центральное правительство также имеет право защищать свою собственность, в частности здание суда.
Однако события в Портленде создали нечто вроде юридической коллизии. Сотрудникам центральных правоохранительных органов нельзя задерживать граждан без соответствующего ордера, к тому же прокурор штата Орегон издал приказ с дополнительным запретом на такие аресты. Именно эти акты, по мнению протестующих, нарушили силовики, когда затащили митингующего в минивэн, не представившись и не сообщив о причине.
"Просто беда". Американист пояснил, зачем Трамп сказал о переносе выборов
© РИА Новости / Стрингер
Один из протестующих против расового неравенства и полицейского насилия у здания федерального суда в Портленде
Еще больше путаницы вызвало объяснение Федеральной службы охраны. Сначала один из ее руководителей Ричард Селин признал, что его подчиненные "не имели того, что нужно" (ордера). А затем вообще отказался считать произошедшее арестом — мол, это было "обычное взаимодействие" гражданского лица с правительственными силами.
Обойтись без одобрения местных властей Нацгвардия в особых обстоятельствах все-таки может. Для этого президент должен ввести в действие Закон о восстании 1807 года, тогда губернаторов необязательно брать в расчет. Так поступил Джордж Буш — старший в 1992-м во время протестов в Лос-Анджелесе, которые начались из-за того, что четверо белых полицейских избили чернокожего.
Нынешние же бунты пока не прекращаются. Трамп настаивает на "законе и порядке", грозится отправить силовиков и в другие митингующие города Америки. Местные власти — в основном демократы — смотрят сквозь пальцы на уличные акции. И правительственных отрядов точно не ждут.

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