Безысходная безработица для 30 млн: Эксперт назвал последствия цифровизации в России через 10 лет

По его словам, в результате автоматизации сократится до 6 млн рабочих мест в России. В первую очередь исчезнут полностью или частично профессии, основанные на низкоквалифицированной интеллектуальной деятельности. Подобные "сегменты" присутствуют в работе бухгалтеров, юристов и кадрового персонала, отмечает он. Сокращение в этих сферах происходит сейчас, подчеркнул Варламов.

"Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет", - рассказал он в интервью "РИА Новости".

В течение следующих 10 лет в России будет идти активная модернизация отраслей, в результате будет сокращено до 6 млн рабочих мест, а для 25 млн человек требования работодателей могут так радикально измениться, что это приведет к фактическому исчезновению таких рабочих мест, считает он.

При этом высвободившиеся кадры не смогут в полном объёме быть задействованы в новых условиях, поскольку не имеют достаточно навыков и компетенций. "Безработные станут практически неработоспособными", - полагает Варламов.

Более того, параллельно к процессу цифровизации отраслей будет происходить и замещение иностранными сервисами, которые придут в Россию, отметил глава ФРИИ. Развитие роботизации приводит к появлению новых профессий, но не в России, подчеркнул он.

"Если раньше мы покупали билеты в трансагентстве, стоя в очередях, то сейчас мы покупаем билеты онлайн. И тут главный вопрос - где эти рабочие места? Сервисы, которыми мы пользуемся, они преимущественно иностранные. Мы, пользуясь ими здесь, создаём рабочие места там. По сути, идёт не то чтобы локальная перекройка рабочих мест, а их создание за рубежом", - добавил он.

Напомним, российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учреждён Агентством стратегических инициатив в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.