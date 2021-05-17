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"Безымянные земли": Пушков напомнил Зеленскому историю Украины

17 мая 2021, 11:20  •  99 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор уличил президента в отсутствии элементарных знаний
Член Совфеда Алексей Пушков обратил внимание на громкие слова украинского лидера Владимира Зеленского. Последний пребывает в уверенности, что Европа и Незалежная – части одного целого. В ответ на это сенатор решил провести для украинского президента экскурс в историю возглавляемой им страны.
Лидер незалежных выстраивает свою позицию на утверждении, согласно которому, европейский регион якобы немыслим без Украины. А Украина, в свою очередь, не представляет свое существование без Европы.
Лидер незалежных считает это исторической данностью, которую должно принять мировое сообщество. Пушков же решил вернуть Зеленского в берега реальности и напомнил ему, что Украина появилась совсем недавно, а Европа прекрасно жила без нее многие столетия.
В своем телеграм-канале сенатор расписал известные любому школьнику исторические факты. Судя по всему, эти сведения вылетели из памяти президента Незалежной.
Член Совфеда напомнил, что европейские правители даже не подозревали о существовании Украины по той простой причине, что до прошлого века ее и вовсе не было на картах. На протяжении всей истории эти территории находились под управлением различных политических сил.
"Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры", – отметил Пушков.
Сенатор также добавил, что и сейчас Украина играет роль "пришлой падчерицы Европы", так что по сути с течением времени ничего не изменилось.
Ранее Пушков разоблачил планы Зеленского на фоне борьбы с украинскими оппозиционерами. Сенатор убежден, что основная цель главы Украины – поднять свои рейтинги в обществе.

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