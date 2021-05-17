|
"Безымянные земли": Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
17 мая 2021, 11:20 • 99 • Политика
Сенатор уличил президента в отсутствии элементарных знаний
Член Совфеда Алексей Пушков обратил внимание на громкие слова украинского лидера Владимира Зеленского. Последний пребывает в уверенности, что Европа и Незалежная – части одного целого. В ответ на это сенатор решил провести для украинского президента экскурс в историю возглавляемой им страны.
Лидер незалежных выстраивает свою позицию на утверждении, согласно которому, европейский регион якобы немыслим без Украины. А Украина, в свою очередь, не представляет свое существование без Европы.
Лидер незалежных считает это исторической данностью, которую должно принять мировое сообщество. Пушков же решил вернуть Зеленского в берега реальности и напомнил ему, что Украина появилась совсем недавно, а Европа прекрасно жила без нее многие столетия.
В своем телеграм-канале сенатор расписал известные любому школьнику исторические факты. Судя по всему, эти сведения вылетели из памяти президента Незалежной.
Член Совфеда напомнил, что европейские правители даже не подозревали о существовании Украины по той простой причине, что до прошлого века ее и вовсе не было на картах. На протяжении всей истории эти территории находились под управлением различных политических сил.
"Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры", – отметил Пушков.
Сенатор также добавил, что и сейчас Украина играет роль "пришлой падчерицы Европы", так что по сути с течением времени ничего не изменилось.
Ранее Пушков разоблачил планы Зеленского на фоне борьбы с украинскими оппозиционерами. Сенатор убежден, что основная цель главы Украины – поднять свои рейтинги в обществе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 мая 2021, 01:35
|
10 мая 2021, 22:35
|
12 мая 2021, 09:25
|
11 мая 2021, 08:40
|
16 мая 2021, 02:20
|
12 мая 2021, 09:25
|
12 мая 2021, 13:05