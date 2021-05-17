"Безымянные земли": Пушков напомнил Зеленскому историю Украины

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Сенатор уличил президента в отсутствии элементарных знаний

Член Совфеда Алексей Пушков обратил внимание на громкие слова украинского лидера Владимира Зеленского. Последний пребывает в уверенности, что Европа и Незалежная – части одного целого. В ответ на это сенатор решил провести для украинского президента экскурс в историю возглавляемой им страны.



Лидер незалежных выстраивает свою позицию на утверждении, согласно которому, европейский регион якобы немыслим без Украины. А Украина, в свою очередь, не представляет свое существование без Европы.

Лидер незалежных считает это исторической данностью, которую должно принять мировое сообщество. Пушков же решил вернуть Зеленского в берега реальности и напомнил ему, что Украина появилась совсем недавно, а Европа прекрасно жила без нее многие столетия.

В своем телеграм-канале сенатор расписал известные любому школьнику исторические факты. Судя по всему, эти сведения вылетели из памяти президента Незалежной.

Член Совфеда напомнил, что европейские правители даже не подозревали о существовании Украины по той простой причине, что до прошлого века ее и вовсе не было на картах. На протяжении всей истории эти территории находились под управлением различных политических сил.

"Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры", – отметил Пушков.

Сенатор также добавил, что и сейчас Украина играет роль "пришлой падчерицы Европы", так что по сути с течением времени ничего не изменилось.

Ранее Пушков разоблачил планы Зеленского на фоне борьбы с украинскими оппозиционерами. Сенатор убежден, что основная цель главы Украины – поднять свои рейтинги в обществе.