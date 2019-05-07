Безъядерный мир может испугать • 115 • Аналитика Ядерный мир

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп удивил мир очередной инициативой. На этот раз он предложил не просто сократить расходы на оборону или заставить Европу платить за свою безопасность, а вообще отказаться от ядерного оружия. Правда, не всем – его инициатива касалась только самих США, а также России и Китая. По всей видимости, ядерный потенциал других ядерных держав нынешний американский президент считает настолько пренебрежительно малым, что о нем даже и разговаривать не стоит.









Как относиться к этой инициативе, до сих пор не очень понятно. И начать, наверное, нужно с того, что это в значительной степени лишь калька более ранней инициативы Барака Обамы. За которую он, то есть Барак, даже получил Нобелевскую премию мира. Возможно, Дональд Трамп тоже хочет премию? Но это вряд ли: из уст Обамы это прозвучало свежо, а теперь, увы, на такой заветренной мякине даже ученых мужей из Стокгольма не провести.



Также нужно иметь в виду, что Договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО) разрабатывался инициативной группой из нескольких государств и даже вносился на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Тогда за него проголосовало 122 государства, но ни один из постоянных членов Совбеза, а менее статусные члены «ядерного клуба» вроде Пакистана и Индии за него не голосовали. Правда, у этого проекта было существенное отличие от того, что предлагает Трамп: в случае его принятия в рамках ООН он становился бы обязательным для всех государств — членов этой организации. Трамп же, судя по всему, выступил с инициативой подписания трехстороннего договора между США, Россией и Китаем, что несколько меняет международно-правовой статус возможного соглашения.



Многие поспешили так или иначе выразить своё отношение к такому информационному подарку Трампа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего президента, и вовсе не удержался от радостного восклицания. «Идея прекрасная!» – заявил он. Правда, потом добавил, что конкретики в ней маловато. Но ведь для «прекрасной идеи» это не так уж и важно, согласитесь: сегодня её озвучили, а завтра можно наполнить конкретикой.



Вот как раз для того, чтобы немного наполнить её этой самой конкретикой, и пишется данная статья. А действительно, чем нам грозит безъядерный мир? Или он априори так хорош, что не стоит даже раздумывать? Что ж, давайте попробуем подумать…



За минувшую неделю появилось немало экспертных оценок, посвященных тому, сколько ядерных боеголовок есть у США и России, что мы приобретаем в плане ядерной безопасности и так далее. Все это само по себе довольно интересно, но в данном контексте не так уж и важно.



Важно другое: с чем мы остаемся? И почему наиболее осторожными специалистами мир без ядерного оружия называется прологом к третьей мировой войне?



Вот об этом мы как раз и попробуем поговорить…



Вернемся в 2015-й

Для того чтобы не увязнуть в совсем абстрактных рассуждениях и сопоставлениях, давайте мысленно вернемся к совершенно конкретной ситуации 2014 года и началу «русской весны» на Украине. Вспоминаем, как это было, но с одним допущением: предположим, что ядерного оружия у США, их союзников, России и Китая просто нет. Как развивались бы события в этом случае?



Прежде всего давайте отметим, что допущение наше не так уж невероятно. Скажем, пробыл бы Горбачев у власти ещё лет пять, подписал бы ещё пару договоров по разоружению, на что он был большой мастак, и мы вполне могли бы оказаться в ситуации, когда у нас нет не только ядерного оружия, но и мощностей по его производству. То есть мы не можем реагировать на угрозы встречной угрозой ядерного уничтожения агрессора, и даже больше того: в случае кризисной ситуации развертывание ядерного производства и создание соответствующего потенциала займут как минимум лет десять. То есть, как говорится, «не вариант»…



Итак, «майдан», «революция гидности», Крым, Донбасс. Все идет так, как и шло, но реакция на это США несколько иная. В ответ на появление «вежливых людей» в Крыму начинается активная переброска американских десантных подразделений в Киев, Одессу, Харьков и т.д. Риторика в СМИ и на международных площадках резко обостряется: Запад жаждет наказания России за «агрессию». За силами быстрого реагирования на Украину стягиваются экспедиционные части разного назначения, начинают подтягиваться американские союзники.



У России нет адекватного ответа на эскалацию напряженности и угрозу применения силы. Учитывая тотальное превосходство НАТО в авиации, морских носителях крылатых ракет (и самих крылатых ракетах), в личном составе и ещё более тотальное доминирование Запада в экономике, ввязываться в войну самоубийственно для России. Поэтому первый и наиболее вероятный вариант развития событий: извиниться, вернуть Крым, ещё раз извиниться, заплатить компенсацию Киеву, снова извиниться, выдать Украине Стрелкова и других добровольцев. Снова заплатить компенсацию. И так до бесконечности…





Проблема такого сценария в том, что в случае его реализации Украина моментально оказалась бы под американской оккупацией. Ну, так уж у наших недавних партнеров принято: не для того они вводят куда-то войска, чтобы потом их выводить. А уж применительно к такому лакомому куску, как Украина, это верно тем более: дело вряд ли ограничилось бы одной военной базой, и американское военное присутствие было бы заметно везде, от Карпат до Севастополя.



Сценарий без скидок

Поскольку это совершенно неприемлемо для Москвы, не исключено, что она решила бы упереться. В этом случае ситуация развивалась бы по гораздо более жесткому сценарию…



После закрепления американцев на Украине пришел бы черед для более жестких действий. Скорее всего, начали бы с санкций и международной блокады РФ. Причем никакое право вето в ООН нас бы не спасло – флот США в состоянии заблокировать подходы к российским портам и досматривать любое судно, следующее в их направлении. Без начала войны эту блокаду не снять, но, что самое грустное, и начав её, мы вряд ли гарантированно добились бы свободного судоходства в окружающих нас морях.



Итог блокады на момент примерно середины 2015 года был бы печален: мы были очень зависимы по множеству параметров, включая лекарства, электронику, комплектующие для автопрома, семена для большинства сельскохозяйственных культур и т.д. То есть это талоны на многие промышленные товары, а возможно, и продуктовые карточки.



Концентрация ВС НАТО у западных границ России наверняка бы продолжилась. Но, что ещё более тревожно, США попытались бы заручиться поддержкой среднеазиатских государств, в частности, Казахстана. А это, учитывая протяженность общей (и совершенно неприкрытой) границы на юге, критично для России. Выход американцев с этого направления в условиях практически полного контроля ими Транссиба на протяжении тысяч километров делало бы ситуацию для России совершенно безнадежной. В случае начала конфликта РФ была бы обречена на войну без тыла, по сравнению с которой даже потери первых месяцев Великой Отечественной показались бы детской шалостью. Потери, конечно, не столько человеческие, сколько промышленные, военные и логистические, но итог и для населения был бы плачевным.



То есть у Кремля не осталось бы выбора: Казахстан пришлось бы занимать, чтобы как можно дальше отодвинуть рубеж воздушных атак от нашего «мягкого подбрюшья». А это уже вполне четкий повод для начала войны, которую мы без использования ядерного оружия выиграть просто не можем.



Что касается самой войны, то тут, наверное, нет смысла обманывать самих себя: без ядерного оружия мы её проиграем. Хотя это, наверное, для многих не вопрос разума, а вопрос веры. Наверняка найдется множество комментаторов, которые будут утверждать, что мы и без ядерного оружия всех порвем. Спорить с этим бесполезно, равно как и приводить цифры по количеству вооружений и численному составу. Ведь для весьма значительной прослойки россиян один старенький Су-27 стоит целого полка F-16, ну а Су-35 один пару воздушных армий НАТО за пояс заткнет… Записки Колорадского Таракана. Междупраздничные размышления



Поэтому просто констатируем: в сложившейся системе сил ядерное разоружение выгодно исключительно Соединенным Штатам. Такое развитие событий позволило бы им в течение пары десятилетий устранить с мировой арены все альтернативные центры силы, причем, как они это любят, даже не особо рискуя собственной территорией.



Итог для России был бы весьма плачевным, и с этим, наверное, лучше даже не спорить. Дальнейшая дезинтеграция страны, продолжение и усугубление (причем очень значительное) экономического кризиса, нищета, безвластие и, как следствие, разгул преступности, наркомании, эпидемий и т.д. После натовских бомбардировок даже девяностые покажутся нам райским периодом, и последствия будут такими, что по временам Ельцина останется только тосковать и плакать.



Вероятно, это хорошо осознают и в Кремле. Во всяком случае, заявление российского МИД, последовавшее ровно через неделю после инициативы Трампа, четко показало это. Понятно, что формулировки в этом заявлении смягчены, а главной причиной названо то, что Договор о запрещении ядерного оружия может подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия, который давно действует и некий положительный вклад в мировую безопасность все-таки вносит. Но мы прекрасно понимаем, что реальность чуть грубее и неприятнее: увы, ядерное оружие и угроза его применения стали главным фактором мировой политики, способным сдержать распоясавшегося «гегемона».



А раз так, просто порадуемся адекватности российской власти.



Ведь в Кремле мог бы быть и "миротворец" вроде Горбачева. И мало бы нам тогда не показалось… В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп удивил мир очередной инициативой. На этот раз он предложил не просто сократить расходы на оборону или заставить Европу платить за свою безопасность, а вообще отказаться от ядерного оружия. Правда, не всем – его инициатива касалась только самих США, а также России и Китая. По всей видимости, ядерный потенциал других ядерных держав нынешний американский президент считает настолько пренебрежительно малым, что о нем даже и разговаривать не стоит.Как относиться к этой инициативе, до сих пор не очень понятно. И начать, наверное, нужно с того, что это в значительной степени лишь калька более ранней инициативы Барака Обамы. За которую он, то есть Барак, даже получил Нобелевскую премию мира. Возможно, Дональд Трамп тоже хочет премию? Но это вряд ли: из уст Обамы это прозвучало свежо, а теперь, увы, на такой заветренной мякине даже ученых мужей из Стокгольма не провести.Также нужно иметь в виду, что Договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО) разрабатывался инициативной группой из нескольких государств и даже вносился на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Тогда за него проголосовало 122 государства, но ни один из постоянных членов Совбеза, а менее статусные члены «ядерного клуба» вроде Пакистана и Индии за него не голосовали. Правда, у этого проекта было существенное отличие от того, что предлагает Трамп: в случае его принятия в рамках ООН он становился бы обязательным для всех государств — членов этой организации. Трамп же, судя по всему, выступил с инициативой подписания трехстороннего договора между США, Россией и Китаем, что несколько меняет международно-правовой статус возможного соглашения.Многие поспешили так или иначе выразить своё отношение к такому информационному подарку Трампа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего президента, и вовсе не удержался от радостного восклицания. «Идея прекрасная!» – заявил он. Правда, потом добавил, что конкретики в ней маловато. Но ведь для «прекрасной идеи» это не так уж и важно, согласитесь: сегодня её озвучили, а завтра можно наполнить конкретикой.Вот как раз для того, чтобы немного наполнить её этой самой конкретикой, и пишется данная статья. А действительно, чем нам грозит безъядерный мир? Или он априори так хорош, что не стоит даже раздумывать? Что ж, давайте попробуем подумать…За минувшую неделю появилось немало экспертных оценок, посвященных тому, сколько ядерных боеголовок есть у США и России, что мы приобретаем в плане ядерной безопасности и так далее. Все это само по себе довольно интересно, но в данном контексте не так уж и важно.Важно другое: с чем мы остаемся? И почему наиболее осторожными специалистами мир без ядерного оружия называется прологом к третьей мировой войне?Вот об этом мы как раз и попробуем поговорить…Для того чтобы не увязнуть в совсем абстрактных рассуждениях и сопоставлениях, давайте мысленно вернемся к совершенно конкретной ситуации 2014 года и началу «русской весны» на Украине. Вспоминаем, как это было, но с одним допущением: предположим, что ядерного оружия у США, их союзников, России и Китая просто нет. Как развивались бы события в этом случае?Прежде всего давайте отметим, что допущение наше не так уж невероятно. Скажем, пробыл бы Горбачев у власти ещё лет пять, подписал бы ещё пару договоров по разоружению, на что он был большой мастак, и мы вполне могли бы оказаться в ситуации, когда у нас нет не только ядерного оружия, но и мощностей по его производству. То есть мы не можем реагировать на угрозы встречной угрозой ядерного уничтожения агрессора, и даже больше того: в случае кризисной ситуации развертывание ядерного производства и создание соответствующего потенциала займут как минимум лет десять. То есть, как говорится, «не вариант»…Итак, «майдан», «революция гидности», Крым, Донбасс. Все идет так, как и шло, но реакция на это США несколько иная. В ответ на появление «вежливых людей» в Крыму начинается активная переброска американских десантных подразделений в Киев, Одессу, Харьков и т.д. Риторика в СМИ и на международных площадках резко обостряется: Запад жаждет наказания России за «агрессию». За силами быстрого реагирования на Украину стягиваются экспедиционные части разного назначения, начинают подтягиваться американские союзники.У России нет адекватного ответа на эскалацию напряженности и угрозу применения силы. Учитывая тотальное превосходство НАТО в авиации, морских носителях крылатых ракет (и самих крылатых ракетах), в личном составе и ещё более тотальное доминирование Запада в экономике, ввязываться в войну самоубийственно для России. Поэтому первый и наиболее вероятный вариант развития событий: извиниться, вернуть Крым, ещё раз извиниться, заплатить компенсацию Киеву, снова извиниться, выдать Украине Стрелкова и других добровольцев. Снова заплатить компенсацию. И так до бесконечности…Проблема такого сценария в том, что в случае его реализации Украина моментально оказалась бы под американской оккупацией. Ну, так уж у наших недавних партнеров принято: не для того они вводят куда-то войска, чтобы потом их выводить. А уж применительно к такому лакомому куску, как Украина, это верно тем более: дело вряд ли ограничилось бы одной военной базой, и американское военное присутствие было бы заметно везде, от Карпат до Севастополя.Поскольку это совершенно неприемлемо для Москвы, не исключено, что она решила бы упереться. В этом случае ситуация развивалась бы по гораздо более жесткому сценарию…После закрепления американцев на Украине пришел бы черед для более жестких действий. Скорее всего, начали бы с санкций и международной блокады РФ. Причем никакое право вето в ООН нас бы не спасло – флот США в состоянии заблокировать подходы к российским портам и досматривать любое судно, следующее в их направлении. Без начала войны эту блокаду не снять, но, что самое грустное, и начав её, мы вряд ли гарантированно добились бы свободного судоходства в окружающих нас морях.Итог блокады на момент примерно середины 2015 года был бы печален: мы были очень зависимы по множеству параметров, включая лекарства, электронику, комплектующие для автопрома, семена для большинства сельскохозяйственных культур и т.д. То есть это талоны на многие промышленные товары, а возможно, и продуктовые карточки.Концентрация ВС НАТО у западных границ России наверняка бы продолжилась. Но, что ещё более тревожно, США попытались бы заручиться поддержкой среднеазиатских государств, в частности, Казахстана. А это, учитывая протяженность общей (и совершенно неприкрытой) границы на юге, критично для России. Выход американцев с этого направления в условиях практически полного контроля ими Транссиба на протяжении тысяч километров делало бы ситуацию для России совершенно безнадежной. В случае начала конфликта РФ была бы обречена на войну без тыла, по сравнению с которой даже потери первых месяцев Великой Отечественной показались бы детской шалостью. Потери, конечно, не столько человеческие, сколько промышленные, военные и логистические, но итог и для населения был бы плачевным.То есть у Кремля не осталось бы выбора: Казахстан пришлось бы занимать, чтобы как можно дальше отодвинуть рубеж воздушных атак от нашего «мягкого подбрюшья». А это уже вполне четкий повод для начала войны, которую мы без использования ядерного оружия выиграть просто не можем.Что касается самой войны, то тут, наверное, нет смысла обманывать самих себя: без ядерного оружия мы её проиграем. Хотя это, наверное, для многих не вопрос разума, а вопрос веры. Наверняка найдется множество комментаторов, которые будут утверждать, что мы и без ядерного оружия всех порвем. Спорить с этим бесполезно, равно как и приводить цифры по количеству вооружений и численному составу. Ведь для весьма значительной прослойки россиян один старенький Су-27 стоит целого полка F-16, ну а Су-35 один пару воздушных армий НАТО за пояс заткнет…Поэтому просто констатируем: в сложившейся системе сил ядерное разоружение выгодно исключительно Соединенным Штатам. Такое развитие событий позволило бы им в течение пары десятилетий устранить с мировой арены все альтернативные центры силы, причем, как они это любят, даже не особо рискуя собственной территорией.Итог для России был бы весьма плачевным, и с этим, наверное, лучше даже не спорить. Дальнейшая дезинтеграция страны, продолжение и усугубление (причем очень значительное) экономического кризиса, нищета, безвластие и, как следствие, разгул преступности, наркомании, эпидемий и т.д. После натовских бомбардировок даже девяностые покажутся нам райским периодом, и последствия будут такими, что по временам Ельцина останется только тосковать и плакать.Вероятно, это хорошо осознают и в Кремле. Во всяком случае, заявление российского МИД, последовавшее ровно через неделю после инициативы Трампа, четко показало это. Понятно, что формулировки в этом заявлении смягчены, а главной причиной названо то, что Договор о запрещении ядерного оружия может подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия, который давно действует и некий положительный вклад в мировую безопасность все-таки вносит. Но мы прекрасно понимаем, что реальность чуть грубее и неприятнее: увы, ядерное оружие и угроза его применения стали главным фактором мировой политики, способным сдержать распоясавшегося «гегемона».А раз так, просто порадуемся адекватности российской власти.Ведь в Кремле мог бы быть и "миротворец" вроде Горбачева. И мало бы нам тогда не показалось… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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