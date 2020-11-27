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Безвредные побочки? Добровольцы признались, какие неприятности пережили из-за американской вакцины

27 ноября 2020, 05:55  •  63 • В мире
Добровольцы рассказали, какие неприятности им принесла вакцина от COVID-19, разработанная компаниями Moderna и Pfizer. Американская медицинская ассоциация свела их данные в единой отчёт и опубликовала. В нём говорится о "безвредных побочках".
Эксперты отмечают, что обе американские вакцины вызывали "безвредные побочки", и призвали граждан США морально к ним приготовиться.
Те, кому делали инъекцию препарата от биотехнологической компании Moderna, жаловались на неприятные ощущения в месте укола. После первой дозы это отметили 2,7% добровольцев, после второй - 4,1%. После введения второй порции вакцины 9,7% чувствовали усталость, почти 9% - боль в мышцах, у 5,2% ломило суставы.
Известно об одном пациенте, которому было хуже остальных. 43-летний мужчина рассказал, что в течение 12 часов страдал от "невыносимой лихорадки".
Издание Newsweek пишет, что 4% добровольцев, на ком испытывали вакцину от Pfizer, чувствовали сильную головную боль после того, как им ввели вторую дозу препарата.
Ранее американские СМИ писали об испанце Мигеле Фернандесе, живущем в США. Он входит в число тех, кому вводили препарат от Pfizer. Мужчина не знает, вводилась ли ему вакцина или это было плацебо, так как тестирование было "слепым", но на следующий день после первой инъекции он ощущал общую слабость, недомогание, лихорадку. Это продолжалось часами. Во второй раз всё было ещё хуже: жар, дискомфорт, слабость, припухшее место введения препарата.
По данным на вечер 26 ноября, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 60,6 миллиона человек, из них 12,7 миллиона в США. За всё время пандемии от коронавирусной инфекции умерло больше 1,4 миллиона человек. В списке стран с наиболее серьёзной ситуацией по COVID Россия опустилась на пятое место. Обогнала Франция. В тройке лидеров - США, Индия и Бразилия.

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