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Безвизовая зрада: Граждан Грузии начнут в обязательном порядке проверять перед вылетом в ЕС
12 декабря 2019, 12:54 • 19 • Политика
Граждан Грузии будут проверять до вылета в ЕС, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из числа грузинских граждан. "Только очень малая часть соискателей убежища из Грузии сможет получить убежище", - заявил посол ЕС в Грузии.
В Грузии собираются ввести обязательную проверку грузинских граждан перед их вылетом в страны ЕС. Подробности о данной мере рассказал журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
По его информации, документ об обязательной проверке грузинских граждан, вылетающих в ЕС, внесут парламент Грузии уже в самое ближайшее время. Это мера вводится для недопущения нелегальной миграции в страны Европы, пояснил посол ЕС.
Он добавил, что также на повестке дня стоит вопрос проверки граждан Грузии до их поездки в ЕС, а также помощь пограничной полиции Грузии для повышения её эффективности. Всё это подаётся под видом укрепления стабильности системы безвизового режима.
Напомним, что Грузия получила безвизовый режим с ЕС в 2017 году. Результатом этого стало резкое увеличение числа соискателей убежища из Грузии.
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