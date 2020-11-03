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Безвиза не будет до мая: В Казахстане закрыли границы для коронавируса

03 ноября 2020, 22:35  •  21 • В мире
Чтобы предотвратить ввоз в страну коронавируса, в Казахстане продлили приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Пока до 1 мая 2021 года.
Казахстанские власти усилили ограничительные меры по пересечению государственной границы в связи с распространением коронавируса. В большинстве казахстанских регионов в последние недели фиксируется прирост заболевших COVID-19.
Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение о внесении изменений в порядок пересечения государственной границы для иностранцев.
Согласно новым указам, иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане, и члены их семей, а также иностранцы, являющиеся членами семей граждан Казахстана, могут пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток. Ранее этот интервал составлял 30 суток.
Кроме того, до 1 мая 2021 года продлена приостановка безвизового режима для граждан 57 стран. Без визы в Казахстане не смогут находиться даже транзитные пассажиры из Китая и Индии - ранее они могли пребывать на территории страны до трёх суток. Этот запрет продлится предварительно до 1 января.
С 9 ноября этого года Казахстан также сокращает авиасообщение с Турцией - с 33 до 20 рейсов в неделю.

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