«Безусловный приоритет»: поправки о расширении программы маткапитала внесены в Госдуму

Поправки о расширении программы маткапитала, разработанные в соответствии с посланием президента Федеральному собранию, внесены на рассмотрение в Госдуму. Согласно инициативе, семьи с первым ребёнком смогут рассчитывать на выплату в размере 466 тыс. рублей, в случае появления второго ребёнка сумма вырастет на 150 тыс. рублей. Ранее Владимир Путин назвал изменения в программе маткапитала одним из эффективных методов решения демографической проблемы.

В Госдуму внесены поправки об расширении материнского капитала, сообщает пресс-служба «Единой России».

Как отметили в политическом объединении, эта инициатива разработана в соответствии с поручениями Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправками предусматривается продление действия программы маткапитала до конца 2026 года наряду с индексацией выплат и расширением категорий российских семей, которые могут рассчитывать на получение этих средств.

Если ребенок первый (это касается и усыновлённых детей), то сумма должна составить 466 617 рублей, а в случае появления в такой семье второго ребёнка размер выплаты увеличивается до 616 617 руб.

Помимо этого, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься за 15 дней вместо месяца, как это было раньше.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, предложения президента следует как можно скорее реализовать на практике.

«Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Напомним, что 15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава государства высказал ряд предложений, в том числе касающихся социальной политики государства. Продление и расширение программы маткапитала президент назвал эффективной мерой по улучшению демографической ситуации.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов и не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — сказал президент.

Впоследствии был опубликован перечень распоряжений президента, в который вошёл и пункт о программе материнского капитала. Глава государства поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года программу маткапитала, предусматривающую ежегодную индексацию выплат.

Кроме того, в этот список вошли назначение ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточного минимума. Согласно указанию президента, размер такой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума на ребёнка, установленной в регионе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о средствах, которые планируется направить на выплату материнского капитала. По её словам, деньги получат более 1 млн семей, а средства на это уже заложены в бюджете.

«С учётом того прогноза, который мы сегодня имеем по рождаемости на 2020 год, право на материнский капитал на первого ребёнка приобретут более 561 тыс. семей, на второго ребёнка — ещё порядка 552 тыс. семей. Соответственно, это будет более 1,1 млн наших семей», — пояснила Голикова в ходе совещания правительства с президентом.

Вице-премьер уточнила, что для реализации этих мер потребуется 122 млрд рублей в 2020-м, 210,7 млрд — в 2021-м и 265,8 млрд — в 2022 году.

Отметим, что в проекте Минтруда на выплату материнского капитала в течение трёх лет предусмотрено выделить около 1,5 трлн рублей.

«Новый порядок нужно вводить быстрее»

Незадолго до внесения документа на рассмотрение Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с Андреем Турчаком и главой фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым. В беседе также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Говоря о комплексе законопроектов, связанных с выплатой маткапитала, Мишустин призвал сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению.

«Речь идёт о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, — они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», — сказал премьер.

В частности, речь идёт о поправках, упрощающих процедуру получения маткапитала. Как ранее пояснила вице-премьер Голикова, изменения предлагается внести в процедуру предоставления капитала, сократив при этом сроки.

В частности, она рассказала, что гражданам больше не понадобится обращаться за этим в Пенсионный фонд.

«Для этого мы сейчас подготовили поправки в четыре действующих закона и намерены во взаимодействии с «Единой Россией» эти поправки оформить и принять как можно быстрее», — цитирует Голикову РИА Новости.