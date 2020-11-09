Безусловный базовый доход для европейцев - утопия или антиутопия?

Что станет с человеком разумным, когда его лишат труда?

Брюссель готовит юридические гарантии, которые позволили бы трудящимся от Болгарии до Люксембурга получать достаточно денег для жизни. «Со времени финансового кризиса те, кто зарабатывали меньше всего, больше всего пострадали, поскольку не воспользовались преимуществами экономического роста», – говорит вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Тут он, конечно, загнул: коронавирус и страсти вокруг него не оставили от «преимуществ экономического роста» вообще ничего.

Еврокомиссия выпустила директиву, которой обязаны следовать все правительства стран-членов ЕС. Директива требует предоставлять подробные сведения о национальном ВВП, стоимости жизни, ценах на жильё и на основе этих данных устанавливать минимальную ставку заработной платы. Этому предшествовали дебаты о безусловном базовом доходе (ББД), предполагающем всеобщее получение денег от государства, независимо от того, работает человек или не работает.

О чём-то таком писал в 1516 году Томас Мор в своём труде «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Вообще, экспериментов по введению в практику обязательной минимальной заработной платы было много. А в июне, когда весь мир уже вовсю пугали коронавирусом, ЕС обсуждал не зарплатный минимум, а введение ББД для всех граждан стран Евросоюза. Победила, однако, идея с зарплатой, проект «Начало разработки безусловного базового дохода во всём ЕС» пока отложили.

В августе Германия запустила трёхлетний эксперимент по выплате жителям безусловного дохода в 1200 евро. В нём участвуют 120 человек, которые будут каждый месяц получать те самые 1200 евро, а там – хочешь работай (если есть где), хочешь не работай. Немецкому институту экономических исследований интересно понять, как это повлияет на жизнь людей, которые станут получать деньги ни за что. 1200 евро это серьезно, но 120 немцев из 2,5 миллиона безработных – ничтожно мало.

Отметим, что безусловный базовый доход отменяет социальные пособия и государственный аппарат по установлению прав на эти пособия и их распределение.

На полгода раньше немцев Совет министров Италии одобрил введение ББД для малоимущих, безработных и пожилых. Итальянцы назвали это «гражданский доход»: по 780 евро тем, кто находится ниже уровня абсолютной бедности. То есть живи как-то и не ищи работу. По статистике ниже черты бедности в Италии перебиваются пять миллионов человек.

Воодушевились идеей заменить социальные программы на ББД (universal basic income) уже многие. В США на Аляске программа гарантированного дохода действует больше 40 лет. Alaska Permanent Fund платит из нефтяных доходов каждому резиденту 1606 долларов (данные 2019 года). Гавайи приняли закон о праве на базовое финансовое обеспечение каждого гражданина. В городе Окланд, штат Калифорния, сотня семей получает от правительства штата 1-2 тысячи долларов в месяц. В Чикаго, штат Иллинойс, собираются запустить программу, в которой будет участвовать 1 тысяча семей с низкими доходами, которые будут получать по 1000 долларов ежемесячно. Подчеркнём, что во всех этих случаях речь идёт о ничтожно малых величинах сравнительно с размерами существующей армии труда.

В Канаде действует трёхлетняя программа ББД, по которой 4 тысячи резидентов Онтарио, живущих в бедности, получают по 17 тысяч долларов в год (семейные пары по 24 тысячи). А ещё есть такие программы в Кении, в Шотландии – там четверть миллиона фунтов выделили учёным на создание программы пожизненных платежей жителям, в соответствии с которой предполагается пенсионерам платить по 150 фунтов в неделю, работающим – по 100 фунтов и детям до 16 лет – по 50 фунтов в неделю.

Самый полный эксперимент такого рода закончился в текущем году в Финляндии. Там 2 тысячи безработных или малоимущих финнов в течение двух лет получали по 560 евро ББД. Эксперимент провалился. Единственным положительным результатом его можно считать то, что получатели ББД два года меньше жаловалась на жизнь.

Заметим, что близкие по форме безусловному базовому доходу социальные выплаты по причине потери работы (из-за коронавируса) являются временными. Как сообщает Business Insider, в последний раз 600 долларов за месяц безработным выдали в США в июле, а все остальные меры поддержки закончатся в декабре. И что потом? С нового года 15 миллионов американских безработных останутся один на один с нищетой?

А если вернуться к директиве Брюсселя о минимальной заработной плате, то попытки Еврокомиссии обязать бизнес быть ответственным пусть не за социальную справедливость, а хотя бы за минимальный размер заработной платы выглядят смехотворными. Бизнесу это чуждо, иначе он не был бы бизнесом. Идея ЕК сразу натолкнулась на сопротивление состоятельных слоёв. Дания и Швеция вовсе отказались применить директиву ЕС на практике.

И есть более глубокий слой у задумки с безусловным базовым доходом. Об этом подспудном слое не говорят. Если принять, что труд создал человека, то переход к существованию, при котором труд невозможен и воспрещён (в мире роботов много трудящихся управляющим классам не нужны), станет отправной точкой деградации человека разумного как вида. Это не преувеличение. Утопия будет на наших глазах превращаться в антиутопию.