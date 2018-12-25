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Безусловно, братские государства: В Кремле отреагировали на "официоз" Лукашенко

25 декабря 2018, 03:10  •  61 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию "ключевым внешним партнёром". "Официоз" связан с тем, что в РФ, как пояснил политик, перестали называть республику братским государством. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия и Белоруссия, "безусловно, остаются братскими и союзными государствами".
В Кремле отказались считать Белоруссию не братским государством. Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами", - сказал он.
При этом, пояснил Песков, между странами возникают и проблемные вопросы.
По словам представителя Кремля, подобные темы зачастую решаются на переговорах глав государств.
"Надеемся, что завтра президенты будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить", - отметил он.
Ранее сообщалось, что на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не называет Россию братским государством. По его словам, в этом виновата Москва, которая якобы уже не воспринимает как братские отношения двух стран и отказала в налоговом маневре и снижении цен на газ.
По его словам, ему передают о том, что в Кремль "пришли новые люди", для которых неприемлемо это понятие. "Что ж, будем партнерами", - цитируются слова главы Белоруссии на официальном сайте президента республики.
Во вторник, 25 декабря, в Москве президенты двух стран обсудят ситуацию, которая складывается из-за налогового маневра в российской нефтегазовой отрасли. Белорусский лидер заявил, что "переговоры будут непростыми".

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