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Безупречность Надаля, полуфинал Тихоновой и победа Квитовой: итоги 11-го игрового дня Australian Open
24 января 2019, 22:24 • 77 • Украина
Рафаэль Надаль 25-й раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема, разгромив грека Стефаноса Циципаса за 106 минут. Японка Наоим Осака продлила беспроигрышную серию на мейджорах до 13 матчей и разыграет титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии и звание первой ракетки мира с чешкой Петрой Квитовой. Россиянка Анастасия Тихонова вышла в полуфинал юниорского одиночного разряда. О событиях очередного игрового дня Australian Open — в материале RT.
Рафаэль Надаль Twitter © Australian Open
Разгром
Стефанос Циципас перед полуфиналом Australian Open заявил, что после поражения от Рафаэля Надаля на престижном турнире в Торонто пообещал себе в следующий раз сыграть против него гораздо сильнее. Однако в итоге имеющий русские корни грек в отведённых ему трёх сетах он взял меньше геймов, чем в двух партиях августовского финала, уступив со счётом 2:6, 4:6, 0:6.
Посеянный под вторым номером испанец был сильнее во всех ключевых компонентах игры, начиная с феноменальных 80% выигранных на своей подаче очков и заканчивая лишь 14-ю невынужденными ошибками. Кроме того, фаворит оставил за собой девять последних геймов, в которых позволил визави взять лишь 10 розыгрышей из 47.
«Надеюсь, я могу играть ещё лучше. Как этого добиться пока не знаю, но сегодняшним матчем я остался доволен. Вообще, я играю прилично в каждом матче на нынешнем турнире, сложно предъявлять к себе серьёзные претензии. После нескольких месяцев без игры этот корт и эта публика придают мне сил. Безумно рад, что сыграю в финале Australian Open пятый раз. Начать год с позитива было очень важно, особенно после того, как я снялся с турнира в Брисбене. Тогда было сложно представить, что я заберусь так далеко в Мельбурне. Видимо, я действительно хорошо подготовился», — заявил Надаль после матча.
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