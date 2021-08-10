Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России

На фоне проведения учений российских войск на полигонах южных регионов РФ, в Крыму, Абхазии и Южной Осетии, Минобороны Украины объявляет о начале масштабных командно-штабных манёвров ВСУ и Нацгвардии с участием СБУ и МЧС.Об этом говорится в крайне циничном и лживом заявлении главы военного ведомства:«Нужно помнить, что 08.08.2008 года, именно проводя так называемые „учения”, Кремль отдал приказ войскам ворваться в Грузию. В той преступной интервенции от рук российских оккупантов погибали солдаты и мирные жители», — публично нагло лжёт министр обороны Украины Андрей Таран о миротворческой операции в Южной Осетии.«Сегодня снова „учения”, а потому мы пристально наблюдаем за подтекстом российских маневров и стягиванием техники. Помня, для чего использует прикрытие учениями Кремль, должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов, и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня», — дерзко добавил генерал Таран.Уточняется, что командно-штабные учения с командованием объединенных сил и другими составляющими вооружённых сил продлятся до 13 августа 2021 года.Маневры будут проходить на суше, в море и в воздухе по всей территории Украины. В них примут участие все виды и рода украинских войск и силовых структур.На данный момент на пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединенных сил, 14 органов военного управления Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.Также стало известно, что с 20 сентября по 1 октября на Украине должны состоятся украино-американские командно-штабные учения с привлечением войск «Rapid Trident — 2021», в которых примут участие 15 стран.