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«Безумная идея»: в России отреагировали на информацию о возможном введении санкций против «Аэрофлота»

11 ноября 2021, 15:40  •  105 • В мире
В Москве надеются, что идея о возможном введении санкций против «Аэрофлота» в связи с якобы причастностью компании к наплыву мигрантов на границу Белоруссии и ряда стран ЕС останется информационным вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко пообещал ответные действия в случае применения рестрикций к российскому авиаперевозчику. В самом «Аэрофлоте» заявили, что информация о причастности компании к массовой перевозке беженцев в Белоруссию не соответствует действительности.
 
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
 

Россия предпримет ответные действия, если Европейский союз введёт санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот» в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и ряда стран ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ей размахивать», — цитирует Грушко РИА Новости.

Дипломат констатировал, что Брюсселю следует решать существующие проблемы посредством сотрудничества и диалога, поскольку ограничительные меры лишь ухудшат ситуацию и создадут препятствия «для самой возможности нормального разговора».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines из-за проблем с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщила, что ЕС рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, задействованных «в незаконном провозе людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».

В четверг, 11 ноября, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил эту информацию. При этом он заявил, что у Варшавы есть данные, согласно которым «Аэрофлот» якобы поддержал организованную президентом Белоруссии Александром Лукашенко «акцию» по доставке людей c Ближнего Востока.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью слова пресс-секретаря польского МИД о причастности «Аэрофлота» к доставке мигрантов в Белоруссию.

«Если очень дипломатично, то это неправда, и «Аэрофлот» не имеет рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила. Ну не летает «Аэрофлот» из этих столиц в столицу Республики Беларусь», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали.

Также на russian.rt.com «Наладить контакты ЕС и Минска»: Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши

В пресс-службе отечественного авиаперевозчика также подчеркнули, что не выполняют ни регулярных, ни чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

В «Аэрофлоте» также заметили, что публикации о санкциях могут негативно сказаться на деятельности фирмы, поэтому компания намерена всеми возможными путями защищать себя и своих акционеров.

«Аэрофлот» — крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, её капитализацию», — подчеркнули в пресс-службе.

Ситуация уже негативно повлияла на акции «Аэрофлота». Согласно данным Московской биржи, на открытии их стоимость упала на 2,3% до 66,28 рубля за штуку, после чего акции начали немного отыгрывать падение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Москва не имеет никакого отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши, но прилагает усилия к урегулированию ситуации.

«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным. Это тоже нужно чётко осознавать», — сказал Песков.

«Санкционные войны не приводят ни к чему хорошему»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT подтвердил, что Москва совершенно обоснованно будет вынуждена перейти к ответным мерам, если какие-то «выдуманные санкции» будут введены против «Аэрофлота».

«Ещё раз подчёркиваю, что эти санкционные войны, которые организуются Западом, не дают никаких результатов и не приводят ни к чему хорошему», — сказал он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что обвинения в адрес российской компании абсолютно беспочвенны, а возможность введения санкций абсурдна.

«Мы не участвуем в этих процессах, это не наша тема, не наша игра. ЕС и США спровоцировали этот миграционный кризис своими действиями. США уничтожали государственность Ливии, Афганистана, Ирака... Люди начали бежать от этого хаоса и беспредела, Меркель и её команда в ЕС открыли двери и сказали: вот, пожалуйста, мы людей спасаем, приезжайте к нам. Тысячи людей рванули в Германию за благами. Теперь же люди попали в ловушку», — отметил собеседник RT.

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