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Безудержное сдерживание
16 февраля 2018, 00:54 • 149 • Карикатуры
Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Ранее Белый дом запросил 6,3 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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