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Безудержное сдерживание

16 февраля 2018, 00:54  •  149 • Карикатуры

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Ранее Белый дом запросил 6,3 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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