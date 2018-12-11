«Безразличие и невежество»: какую реакцию вызвала петиция за выселение онкобольных детей из московской многоэтажки

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту сбора подписей за выселение онкобольных детей из столичной многоэтажки на улице Миклухо-Маклая. В одной из квартир дома, арендованной фондом «Подари жизнь», живут больные дети, которые проходят лечение амбулаторно. По мнению некоторых соседей, это жильё якобы является «рассадником инфекции», поскольку онкобольные могут «заразить» остальных жильцов. Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что «сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно». Как отметила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, подобная реакция собственников объясняется непросвещённостью. Она призвала не травить человека, написавшего петицию, а поговорить с ним.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова резко осудила сбор подписей в одном из подъездов многоквартирного дома на юге Москвы за выселение онкобольных детей. Она назвала это «не просто человеческой безграмотностью, а чёрствостью, безразличием и невежеством».

«Честно сказать, не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме, — сказала Кузнецова RT. — Сначала подумала, что речь идёт о помощи! Неужели в XXI веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно».

Омбудсмен отметила, что стыдно обсуждать нелепые действия жителей этого подъезда, «когда весь цивилизованный мир думает над тем, как ещё можно помочь таким детям, (люди. — RT) учреждают благотворительные фонды, собирают средства, помогают организовать и оплачивать дорогостоящее лечение, приходят к детям в больницы, устраивают им всевозможные праздники и концерты».

Кузнецова также напомнила, что свобода передвижения и выбора места жительства гарантируются 27 статьёй Конституции РФ и рядом международных актов в области прав человека. Поэтому действия сборщиков подписей могут оказаться нарушением прав несовершеннолетних и носить дискриминационный характер. В этой связи, по словам омбудсмена, Следственный комитет и прокуратура уже проводят соответствующие проверки.

«Следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в пресс-релизе СК.

Инцидент также заинтересовал московскую прокуратуру. В надзорном ведомстве сообщили о начале проверки законности действий жильцов, пытавшихся ограничить проживание в их доме онкобольных детей.

«В случае необходимости прокуратурой также будет рассмотрен вопрос о целесообразности предостережения управляющей компании от недопустимых действий в части нарушения прав арендатора и собственника квартиры по пользованию и распоряжению имуществом, недопущения дискриминации и ограничения указанных лиц в части пользования жилым помещением», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире интернет-канала ведомства «Эфир».

Куренной подчеркнул, что требования какой-либо инициативной группы не могут стоять выше закона, позволяющего собственнику или арендатору жилья распоряжаться им в пределах норм гражданского права.

Пресс-секретарь ведомства заявил, что прокуратура также намерена проверить данную инициативу на предмет нарушения законодательства о персональных данных. Он отметил, что петиция, содержащая личную информацию подписантов, была вывешена в общественном месте, возле входа в подъезд дома.

«При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Вопросы защиты прав несовершеннолетних — в числе приоритетных направлений прокурорского надзора», — заключил Куренной.

Инициатива местной активистки

О сборе подписей в многоэтажке на улице Миклухо-Маклая (ЮЗАО Москвы) первой рассказала жительница дома, координатор благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова. Женщина написала об этом в соцсетях после того, как в субботу ей предложили поставить подпись под указанной петицией.

Сбор подписей организовала старшая по подъезду Елена Аллина. Женщине не понравилось, что на девятом этаже дома в трёхэтажной квартире, снятой благотворительным фондом «Подари жизнь», проживают несовершеннолетние подопечные Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва.

Из текста, написанного от руки, следует, что в указанной квартире располагается «онкодиспансер раковой больницы», в которую «приезжают раковые больные из разных областей». Активистка называет рак «заразным инфекционным заболеванием», которое может угрожать здоровью остальных жильцов.

«Мы всё время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого — распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям», — призывает старшая по подъезду.

В беседе с журналистами женщина пожаловалась, что обитатели квартиры якобы оставляют после себя медицинские отходы, в том числе шприцы и «окровавленную вату в мусоропроводе». По её мнению, это угрожает остальным жильцам, которые могут «заразиться раком».

Кроме того, женщину возмущает и внешний вид больных детей и их родителей, вынужденных носить медицинские маски. По её словам, из-за этого «у одной из соседок от страха поднялось давление».

Введены в заблуждение

Несмотря на очевидную сомнительность доводов Аллиной, под её обращением подписались около 50 собственников квартир указанного дома.

«Я думаю, многие из подписавшихся были введены в заблуждение. Возможно, они просто не понимают, что это квартира, а не раковый диспансер и не филиал лечебного учреждения, — рассказала RT Машкова. — Я сама слышала, как некоторые бабушки из нашего подъезда говорили, что в жилом доме нельзя проводить медицинские процедуры».

Между тем далеко не все жильцы дома проявили солидарность с Аллиной. В частности, в подъезде появились объявления с выдержками из медицинских статей, указывающих на безопасность больных раком для окружающих.

«До появления петиции я ни разу не слышала, чтобы кто-то из жильцов жаловался на эту квартиру. Я и сейчас возмущения не вижу. Возмущаются только из-за журналистов, которые зачастили в наш подъезд, — отмечает Машкова. — Тем не менее, учитывая количество подписавшихся, какое-то непонимание есть. Есть проблема, в которой люди не разобрались».

Повод поговорить, а не травить

Сложившуюся ситуацию прокомментировала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По её словам, фонд снимает более 40 квартир в Москве. В них размещены семьи детей, которые из-за нехватки мест в федеральных центрах вынуждены лечиться амбулаторно.

«Когда мы только начинали работу, нам часто приходилось сталкиваться с тем, что мамы уводили здоровых детей с детской площадки, если туда приходил ребёнок в маске. Наших подопечных могли не пустить в зоопарк. Тогда нам приходилось буквально каждый день объяснять, что дети, которым помогает фонд, не представляют угрозы для окружающих», — рассказывает Шергова.

Она отмечает, что за последнее время отношение к онкобольным детям изменилось в лучшую сторону. Инцидент со сбором подписей с требованием запретить сдавать квартиру семьям с больными детьми, по мнению главы фонда, может быть связан с отсутствием медицинских знаний у автора петиции.

«Человек, инициировавший сбор подписей в этом доме, может чего-то не знать, но это повод поговорить с ним, а не травить его», — заключила Шергова.