Безработные всех стран, соединяйтесь! • 43 • Аналитика

МОТ уполномочен заявить

Эксперты Международной организации труда (МОТ) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что одним из серьезнейших социально-экономических последствий пандемии COVID-19 может стать массовая безработица. Они прогнозируют, что число безработных в мире может вырасти на 25 миллионов.



Но это первоначальный анализ, в котором Россия отнюдь не является исключением. Возможно, на фоне стремительно меняющихся данных по количеству заболевших и остановленных производств реальное положение дел на рынке труда окажется куда более драматичным.









В зависимости от различных по масштабам вариантов последствий пандемии COVID-19 для роста мирового ВВП МОТ предполагает, что рост безработицы в мире может составить от 5,3 миллиона («мягкий» вариант) до 24,7 миллиона («жёсткий» вариант), говорится в аналитической записке. За исходный показатель берется 188 миллионов: столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году.



Отмечу только для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 миллиона человек. В конце прошлой недели из-за океана пришла обескураживающая, особенно на фоне оптимистичных заявлений Дональда Трампа, информация: в США практически за несколько дней число заявок на пособие по безработице увеличилось с 300 тысяч до 3 (трёх) миллионов!





По прогнозам, существенно вырастут и масштабы частичной безработицы. То есть сократится продолжительность рабочего времени и, соответственно, уровень оплаты труда. У нас в России мы это уже наблюдаем. По крайней мере, в Москве и области, наиболее уязвимом регионе, повсеместно сокращаются либо рабочий день, либо рабочая неделя.



И если в госучреждениях укороченный график мало скажется на доходах сотрудников (возможно, некоторые останутся без премии), то на частных предприятиях, где все зависит от результатов производства, от выручки, подобная благотворительность точно не пройдет. Даже при поддержке государства, которая, понятно, не может быть безграничной.



По оценкам экспертов МОТ, к концу 2020 года падение реальных доходов населения составит от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов. Ожидается рост масштабов нищеты среди работающего населения. В мировом масштабе число людей, которые пополнят ряды работающей бедноты, составит от 8,8 до 35 миллионов. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 году оно, наоборот, снизится на 14 миллионов.



Шершавым языком статистики

В России, по данным Росстата, к концу 2019 года безработных насчитывалось немногим более 3,4 миллиона, или 4,6 процента экономически активного населения. Заметим, эти оценки были сделаны по так называемой «открытой» методологии МОТ. То есть это не только те, кто стоит на официальном учете в службе занятости (примерно 700 тысяч человек), а и те, кто реально находится без работы или перебивается случайными заработками.



В январе этот показатель немного увеличился (на 0,1 проц. пункта), в феврале на столько же снизился. То есть мы уже несколько месяцев балансируем по безработице на уровне 4,6-4,7 процента. Не самый худший показатель в мировой статистике и не самый худший за постсоветскую историю России. Но это сухие цифры, за которыми стоят миллионы судеб.



Дальше-то что?



Все официальные цифры по рынку труда появились еще до того, как разгулялся по миру и стране коронавирус. Более свежих данных пока нет. Стоит обратить внимание на аналитику рекрутинговой компании HeadHunter (в сети просто hh), к которой (и аналитике, и компании) стоит относиться с уважением.



Итак, ещё в августе прошлого года компания hh провела исследование рынка труда и пришла к выводу, что Россия находится на пороге очень серьёзной безработицы. Более 10 процентов опрошенных компаний сообщили, что ожидают в 2020 году сокращение персонала. 4 процента – уменьшения окладов, 8 процентов – сокращения фонда оплаты труда…



Заметим, эти прогнозы были сделаны задолго до того, как мир узнал, что такое COVID-19. То есть негативные тенденции в экономике эксперты заметили давно. Пандемия лишь усугубила и ускорила этот тренд. Как нам сообщили в hh, сейчас проводится очередное исследование самочувствия рынка труда по всей стране. Через несколько дней мы узнаем его результаты.









Вместе с тем эксперты МОТ уверены в следующем.



«Если международное сообщество примет согласованные ответные политические меры, подобные тем, которые были приняты перед лицом мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, последствия для мировой занятости могут быть значительно менее серьёзными»,

— говорится в аналитической записке.



Действовать необходимо по трём основным направлениям: защита работников на рабочих местах, стимулирование экономики и занятости, содействие сохранению рабочих мест и уровня доходов населения. В числе таких мер расширение социальной защиты, содействие сохранению занятости (например, путем перехода на сокращенное рабочее время, предоставления оплачиваемых отпусков и других субсидий), введение финансовых и налоговых льгот, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.



Кроме того, в записке МОТ предлагается принять ряд мер в сфере бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики, а также обеспечить финансово-кредитную поддержку определенным отраслям экономики. Собственно, все это или почти все российские власти уже предусмотрели и приняли соответствующие решения по защите бизнеса и населения.



Малыши затаились

Тем не менее, бизнес чрезвычайно обеспокоен, и заваливает правительство петициями о поддержке все новых отраслей. В частности, такое письмо на днях было направлено премьеру Михаилу Мишустину от имени Федерации рестораторов и отельеров. По данным Федерации, загруженность этих предприятий упала до критической – 8-10 процентов.



Сегодня они просят распространить на них налоговые каникулы, отсрочку коммунальных платежей и арендной платы. Кроме того, во избежание массового сокращения штатов рестораторы и отельеры также рассчитывают на масштабное субсидирование зарплаты сотрудников.



Понятна тревога «редиссонов», «атриумов» и прочих «континенталей», временно потерявших клиентов и прибыли. Но у них, кроме подкожного жира, накапливаемого годами, есть еще мощная спина в виде профессиональной ассоциации, которая может продвигать их интересы и тревоги на самый верх (в данном случае обоснованные).



А что будет с малышами бизнеса, различными ИЧП, где штат сотрудников 3-4 человека, включая самих предпринимателей? «Закрылись. Как все, сидим дома и ждём, что будет дальше», — сказал мне знакомый предприниматель Александр. У него два крошечных магазинчика в Подмосковье по продаже парфюмерии и косметики.



«Будешь увольнять продавцов, будешь закрывать точки?» – спрашиваю. «Не знаю, — говорит, — все зависит от того, как долго продлится карантин. И от того, как государство выполнит свои обещания. Пока паниковать рано. Но если через полгода арендодатель выставит мне счёт за эти полгода, то либо сверну свой скромный бизнес, потому что это мои самые большие затраты, либо пойду в суд». Понятно, что людей придётся уволить ещё до суда. Страх гибели? Почему в пандемию раскупают туалетную бумагу



Кто-то чего-то не понимает

Сразу признаюсь: я точно чего-то не понимаю. Мой микробизнесмен понимает так, что все отсрочки и каникулы по платежам – это подарок государства. Правда, не исключает подвохов. А вот Данил Махницкий, в недавнем советник Минфина РФ, а сейчас аспирант РАНХиГС при президенте РФ, подвохи как раз «включает». И подготовил петицию в правительство, которую поддержали уже более 20 тысяч человек.



Как заявляет Махницкий, из всех предложенных мер самая хорошая в долгосрочной перспективе – это снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов. «Но сейчас нужны более смелые решения, — говорит он, — Сейчас у бизнеса просто нет выручки, нечем платить зарплату».



«Очень смешная инициатива – давать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Это яма, в которую загоняется бизнес, чтобы через 6 месяцев вы однозначно закрылись. В этом плане Путин высказался не об обнулении, то есть не об отказе государства полгода взимать определенные налоги, а о заморозке. А что это значит? Ты просто не платишь эти шесть месяцев. Долги копятся. А через шесть месяцев будут массовые банкротства».



«Я обращаюсь к своим бывшим коллегам из Минфина России, обращаюсь к правительству России: «обнулите» налоги для малого и среднего бизнеса!» — призывает Данил Махницкий. Эксперты Международной организации труда (МОТ) провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что одним из серьезнейших социально-экономических последствий пандемии COVID-19 может стать массовая безработица. Они прогнозируют, что число безработных в мире может вырасти на 25 миллионов.Но это первоначальный анализ, в котором Россия отнюдь не является исключением. Возможно, на фоне стремительно меняющихся данных по количеству заболевших и остановленных производств реальное положение дел на рынке труда окажется куда более драматичным.В зависимости от различных по масштабам вариантов последствий пандемии COVID-19 для роста мирового ВВП МОТ предполагает, что рост безработицы в мире может составить от 5,3 миллиона («мягкий» вариант) до 24,7 миллиона («жёсткий» вариант), говорится в аналитической записке. За исходный показатель берется 188 миллионов: столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году.Отмечу только для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 миллиона человек. В конце прошлой недели из-за океана пришла обескураживающая, особенно на фоне оптимистичных заявлений Дональда Трампа, информация: в США практически за несколько дней число заявок на пособие по безработице увеличилось с 300 тысяч до 3 (трёх) миллионов!По прогнозам, существенно вырастут и масштабы частичной безработицы. То есть сократится продолжительность рабочего времени и, соответственно, уровень оплаты труда. У нас в России мы это уже наблюдаем. По крайней мере, в Москве и области, наиболее уязвимом регионе, повсеместно сокращаются либо рабочий день, либо рабочая неделя.И если в госучреждениях укороченный график мало скажется на доходах сотрудников (возможно, некоторые останутся без премии), то на частных предприятиях, где все зависит от результатов производства, от выручки, подобная благотворительность точно не пройдет. Даже при поддержке государства, которая, понятно, не может быть безграничной.По оценкам экспертов МОТ, к концу 2020 года падение реальных доходов населения составит от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов. Ожидается рост масштабов нищеты среди работающего населения. В мировом масштабе число людей, которые пополнят ряды работающей бедноты, составит от 8,8 до 35 миллионов. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 году оно, наоборот, снизится на 14 миллионов.В России, по данным Росстата, к концу 2019 года безработных насчитывалось немногим более 3,4 миллиона, или 4,6 процента экономически активного населения. Заметим, эти оценки были сделаны по так называемой «открытой» методологии МОТ. То есть это не только те, кто стоит на официальном учете в службе занятости (примерно 700 тысяч человек), а и те, кто реально находится без работы или перебивается случайными заработками.В январе этот показатель немного увеличился (на 0,1 проц. пункта), в феврале на столько же снизился. То есть мы уже несколько месяцев балансируем по безработице на уровне 4,6-4,7 процента. Не самый худший показатель в мировой статистике и не самый худший за постсоветскую историю России. Но это сухие цифры, за которыми стоят миллионы судеб.Дальше-то что?Все официальные цифры по рынку труда появились еще до того, как разгулялся по миру и стране коронавирус. Более свежих данных пока нет. Стоит обратить внимание на аналитику рекрутинговой компании HeadHunter (в сети просто hh), к которой (и аналитике, и компании) стоит относиться с уважением.Итак, ещё в августе прошлого года компания hh провела исследование рынка труда и пришла к выводу, что Россия находится на пороге очень серьёзной безработицы. Более 10 процентов опрошенных компаний сообщили, что ожидают в 2020 году сокращение персонала. 4 процента – уменьшения окладов, 8 процентов – сокращения фонда оплаты труда…Заметим, эти прогнозы были сделаны задолго до того, как мир узнал, что такое COVID-19. То есть негативные тенденции в экономике эксперты заметили давно. Пандемия лишь усугубила и ускорила этот тренд. Как нам сообщили в hh, сейчас проводится очередное исследование самочувствия рынка труда по всей стране. Через несколько дней мы узнаем его результаты.Вместе с тем эксперты МОТ уверены в следующем.— говорится в аналитической записке.Действовать необходимо по трём основным направлениям: защита работников на рабочих местах, стимулирование экономики и занятости, содействие сохранению рабочих мест и уровня доходов населения. В числе таких мер расширение социальной защиты, содействие сохранению занятости (например, путем перехода на сокращенное рабочее время, предоставления оплачиваемых отпусков и других субсидий), введение финансовых и налоговых льгот, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.Кроме того, в записке МОТ предлагается принять ряд мер в сфере бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики, а также обеспечить финансово-кредитную поддержку определенным отраслям экономики. Собственно, все это или почти все российские власти уже предусмотрели и приняли соответствующие решения по защите бизнеса и населения.Тем не менее, бизнес чрезвычайно обеспокоен, и заваливает правительство петициями о поддержке все новых отраслей. В частности, такое письмо на днях было направлено премьеру Михаилу Мишустину от имени Федерации рестораторов и отельеров. По данным Федерации, загруженность этих предприятий упала до критической – 8-10 процентов.Сегодня они просят распространить на них налоговые каникулы, отсрочку коммунальных платежей и арендной платы. Кроме того, во избежание массового сокращения штатов рестораторы и отельеры также рассчитывают на масштабное субсидирование зарплаты сотрудников.Понятна тревога «редиссонов», «атриумов» и прочих «континенталей», временно потерявших клиентов и прибыли. Но у них, кроме подкожного жира, накапливаемого годами, есть еще мощная спина в виде профессиональной ассоциации, которая может продвигать их интересы и тревоги на самый верх (в данном случае обоснованные).А что будет с малышами бизнеса, различными ИЧП, где штат сотрудников 3-4 человека, включая самих предпринимателей? «Закрылись. Как все, сидим дома и ждём, что будет дальше», — сказал мне знакомый предприниматель Александр. У него два крошечных магазинчика в Подмосковье по продаже парфюмерии и косметики.«Будешь увольнять продавцов, будешь закрывать точки?» – спрашиваю. «Не знаю, — говорит, — все зависит от того, как долго продлится карантин. И от того, как государство выполнит свои обещания. Пока паниковать рано. Но если через полгода арендодатель выставит мне счёт за эти полгода, то либо сверну свой скромный бизнес, потому что это мои самые большие затраты, либо пойду в суд». Понятно, что людей придётся уволить ещё до суда.Сразу признаюсь: я точно чего-то не понимаю. Мой микробизнесмен понимает так, что все отсрочки и каникулы по платежам – это подарок государства. Правда, не исключает подвохов. А вот Данил Махницкий, в недавнем советник Минфина РФ, а сейчас аспирант РАНХиГС при президенте РФ, подвохи как раз «включает». И подготовил петицию в правительство, которую поддержали уже более 20 тысяч человек.Как заявляет Махницкий, из всех предложенных мер самая хорошая в долгосрочной перспективе – это снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов. «Но сейчас нужны более смелые решения, — говорит он, — Сейчас у бизнеса просто нет выручки, нечем платить зарплату».«Я обращаюсь к своим бывшим коллегам из Минфина России, обращаюсь к правительству России: «обнулите» налоги для малого и среднего бизнеса!» — призывает Данил Махницкий. Татьяна Смольякова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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