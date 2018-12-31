|
Безработные и разорившиеся: Эксперт подсчитал, как "подкосит" Украину расширение российских санкций
31 декабря 2018, 15:09 • 137 • В мире
Украине предрекли миллиардный убыток от расширения российских санкций. Украинский политолог Михаил Погребинский уверен, что расширение эмбарго "подкосит" экономику страны. "Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен", - отметил он, добавив, что это приведет к разорению предприятий и потере гражданами рабочих мест.
Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком. Об этом заявил местный политолог Михаил Погребинский. По словам украинского эксперта, в новом году можно прогнозировать сокращение рабочих мест и разорения ряда предприятий.
По его словам, многие украинские товары, на которые наложено эмбарго со стороны РФ, не найдут нового сбыта. В результате это приведёт к резкому общему падению украинского экспорта в РФ на пятую часть – около 20 процентов.
На странице в Facebook Погребинский отметил, что некоторые позиции из черного списка РФ ограничивает возможности Украины выпускать продукцию машиностроения. И это сделает для экономики страны еще хуже.
"Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен", - подчеркнул он.
Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционный список против Украины, в него попали более чем 200 лиц и организаций.
В Москве отметили, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ всего лишь отвечает на санкции Киева.
Подпишитесь на нас
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 19:39
|
30 декабря 2018, 19:39
|
25 декабря 2018, 03:10
|
29 декабря 2018, 06:28
|
27 декабря 2018, 03:54
|
30 декабря 2018, 06:39
|
26 декабря 2018, 05:09