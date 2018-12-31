Безработные и разорившиеся: Эксперт подсчитал, как "подкосит" Украину расширение российских санкций

Украине предрекли миллиардный убыток от расширения российских санкций. Украинский политолог Михаил Погребинский уверен, что расширение эмбарго "подкосит" экономику страны. "Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен", - отметил он, добавив, что это приведет к разорению предприятий и потере гражданами рабочих мест.

Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком. Об этом заявил местный политолог Михаил Погребинский. По словам украинского эксперта, в новом году можно прогнозировать сокращение рабочих мест и разорения ряда предприятий.

По его словам, многие украинские товары, на которые наложено эмбарго со стороны РФ, не найдут нового сбыта. В результате это приведёт к резкому общему падению украинского экспорта в РФ на пятую часть – около 20 процентов.

На странице в Facebook Погребинский отметил, что некоторые позиции из черного списка РФ ограничивает возможности Украины выпускать продукцию машиностроения. И это сделает для экономики страны еще хуже.

"Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен", - подчеркнул он.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционный список против Украины, в него попали более чем 200 лиц и организаций.

В Москве отметили, что подобные меры являются вынужденными, так как РФ всего лишь отвечает на санкции Киева.