Безработица, роботы, «жёлтые жилеты»: МОТ озаботилась проблемами трудящихся

Автор:

Полонский Андрей

Пять тысяч делегатов и 40 глав государств принимают участие в юбилейной конференции Международной организации труда, которая проходит в эти дни в Швейцарии, в Женеве. Русскую делегацию возглавляет глава кабмина Дмитрий Медведев. И как известно, он уже выступил с речью, в которой не исключил в перспективе перехода мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

21 июня на форуме должен выступить Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

В ожидании «Декларации столетии»

Предполагается, что итогом конференции станет не носящая обязательного юридического характера, но чрезвычайно важная с морально-политической и социально-философской точки зрения «Декларация столетия», посвящённая положению человека труда в современном потребительском обществе.

По словам главы МОТ Гая Райдера,

нам нужно компактное по форме и объёмам политическое, но также и стратегическое заявление, которое бы зафиксировало нынешнее положение в области труда, обрисовало бы вызовы и угрозы, с которыми мы все в ближайшее время можем столкнуться в этой области, а также наметить в общих чертах то, что могли бы или должны были бы сделать как МОТ, так и отдельные государства и международное сообщество в целом.

Международная организация труда указывает на несколько важнейших вызовов, которые стоят сегодня перед человеком. Первый из них – демографическая ситуация и «подвижки возрастов». Как указывает Райдер, если человек готов трудиться до 70 лет, его должны обеспечить «конкурентоспособностью на рынке труда и правом на беспрерывное обучение».

Другой, и, быть может, ещё более всеобщий вызов – это «беспрецедентные трансформационные изменения» из-за автоматизации и роботизации технологических процессов, включая неминуемое расширение использования искусственного интеллекта.

Трудно спорить с Райдером, когда он говорит:

Сегодняшние работники – всё равно, идёт ли речь о молодом человеке в возрасте 18 лет, только-только начавшем свою трудовую карьеру, или же о том, кто в зените своей карьеры столкнулся с проблемой безработицы, вызванной технологическими изменениями, – вынуждены постоянно задавать себе экзистенциальные вопросы. Именно такого рода проблемы и ведут в том числе к возникновению в обществе опасного неравенства и в целом к возрастанию степени неопределённости в области перспектив развития сферы труда как таковой. Все эти вызовы требуют наших ответов.

Гай Райдер. Фото: www.globallookpress.com

Заранее ограниченные решения

Однако решения, которые предлагает комиссия МОТ и которые обсуждаются в эти дни на конференции, неминуемо грешат определённой ограниченностью. Такая неизбежная зауженность вызвана несколькими причинами, характерными для современного состояния западного общества.

С одной стороны, это пресловутая политкорректность, мешающая открыто и непредвзято обсуждать некоторые принципиальные вопросы, в частности вопрос миграции, разного рода меньшинств и прочее. С другой, на корневом уровне, – это основополагающее противоречие между жизнью и ценностями человека труда и рыночной экономикой, главным движущим механизмом которой давно уже стало потребление.

В итоге комиссия МОТ отделалась более или менее общими положениями, среди которых

увеличение инвестиций в образовательные схемы на основе принципа «пожизненного обучения», обеспечение наличия твёрдых социальных гарантий и защиты интересов работников, включая всеобщую гарантию доступа к труду, обеспечивающему прожиточный минимум, противодействие тенденциям к неограниченному увеличению продолжительности рабочего времени, защита безопасности человека и его здоровья на производстве и т. п.

Всё это мы слышим из года в год, и никаких принципиально новых формулировок, которые способны соответствовать серьёзности ситуации, пока нет и в помине. Хорошо ещё, что руководители организации понимают, что «будущее труда не определено и ни роботы, ни искусственный интеллект не примут решения за нас».

Макрон: современный капитализм безумен

Неожиданно резко, по контрасту с обтекаемыми заявлениями руководителей МОТ, на второй день форума прозвучала речь французского президента Эммануэля Макрона.

Макрон, анализируя выступления «жёлтых жилетов», продолжающиеся во Франции с осени прошлого года и приведшие к нескольким эпизодам ожесточённых столкновений, которых давно не видела Европа, признался, что он поначалу недооценил степень социальной напряжённости.

Современный капитализм обезумел, так считают миллионы людей. И либо рыночная экономика станет по-настоящему социальной, либо она рухнет и может похоронить современный миропорядок под своими обломками,

– подчеркнул он.

Бордо, 4 мая 2019 года. Выступления «жёлтых жилетов» продолжаются во Франции с осени прошлого года и привели к нескольким эпизодам ожесточённых столкновений, которых давно не видела Европа. Фото: www.globallookpress.com

«Хаос уже здесь», – провозгласил французский президент и заметил, что, если демократия не будет способна защитить людей от неравенства, а плодами экономического роста будет пользоваться абсолютное меньшинство, Запад ждёт социальный взрыв.

Гражданская война и деградация общества легко могут стать итогом современного кризиса в том случае, если не будут найдены адекватные решения, способные переломить ситуацию. Только вот способна ли Международная организация труда в её нынешнем состоянии способствовать поиску таких решений – большой вопрос.

МОТ: немного истории

Международная организация труда стала своего рода итогом той части социал-демократического и рабочего движения, которое в СССР принято было называть «ревизионистским». Она возникла как своеобразная реакция на Октябрьский переворот и приход к власти в России большевиков. Одной из провозглашённых её целей стало достижение «социального мира» и «социальной гармонии».

В 1926 году штаб-квартиру МОТ в Женеве открыли тремя ключами, символизировавшими трёхстороннюю структуру, в которой представлены правительства, работодатели и работники.

Советский Союз вступил в МОТ только в 1934 году. В 1940 году мы прервали членство в организации и восстановили его только в 1954-м. С этого момента членами МОТ стали также Белоруссия и Украина. В Москве расположено Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

МОТ имеет статус специализированного учреждения ООН, в её состав входят 187 государств.

Сама организация полагает, что главным итогом её работы за прошедшее столетие стали социальные гарантии человеку труда и гендерное равенство в этой области, а также борьба за право каждого на работу по специальности.