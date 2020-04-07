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Безработица, маргинализация, бандитизм. Украинский политолог спрогнозировал «выход из карантина»

07 апреля 2020, 21:35  •  87 • Украина

«Уже сейчас у магазинов можно встретить трудоспособных людей, которые просят поделиться с ними едой». Об этом сообщил политолог Николай Спиридонов. Он прогнозирует массовую безработицу после окончания карантина. По словам эксперта, многим украинцам будет некуда выйти из вынужденных отпусков, и в стране будут насчитываться миллионы украинцев, не имеющих работы.

Он констатировал, что по его оценкам, сейчас большая половина киевлян находится в вынужденных отпусках. В первую очередь вынужденно остались без работы работники сферы услуг. Эту сферу и в дальнейшем ожидает стагнация: даже если в июне отменят карантин, у людей не будет денег, чтобы ходить по кафе или щедро их тратить на походы по магазинам.

«Обеднение населения приведет и к уменьшению денег. В итоге экономика свалится в яму. Начнется мародерство, грабежи, общая маргинализация - ведь куда девать армию безработных? Рабочих мест нет, предприятия распродадут под шумок коронавируса, а выехать в ЕС на заработки не выйдет – «братская Европа» закрывает границы», - отметил Спиридонов. Далеко не факт, что вынужденные безработные захотят строить «Европу в Украине», скорей всего, всеми правдами и неправдами будут пробиваться на Запад или сдавать страну внешним игрокам, отдавая контроль над землей и финансовым сектором.

Сегодня в Киеве примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. При этом, согласно данным аналитической компании Research & Branding Group почти половина украинцев - 40 процентов - вообще не имеет финансовых сбережений на время карантина. Несколько недель могут протянуть лишь 13 процентов. Более 60 процентов населения не делали никаких продуктовых запасов.

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