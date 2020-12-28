Безработица, коллапс медицины и рост тарифов на 57% — итоги года для Украины

Пока украинские массмедиа рисуют идиллическую предновогоднюю картинку для граждан, местные эксперты подводят реальные итоги развития страны в 2020 году. Они признают — для Украины это был поистине страшный, лютый год. Но главная беда в том, что наступающий год грозит стать еще хуже. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Под конец каждого года украинские власти очень любят хвастать своими успехами — даже теми, которых никто больше не видит. Так, президент Владимир Зеленский в ходе недавних интервью хвастал «достижениями в Донбассе» — перемирием, открытием двух КПВВ и строительством дорог на подконтрольных территориях. Он проигнорировал тот факт, что, согласно его прошлым обещаниям, к этому времени на востоке страны уже давно должен был быть твердый мир. Не упомянул он и о том, что ВСУ, несмотря на режим перемирия, вновь начали подгонять к линии фронта тяжелую технику.

Весьма странным образом власть объясняет ситуацию с сокращением десятков больниц по всей стране в преддверие коронавируса.

«Слава богу, у нас такая бюрократия и мы сами такие менеджеры, что не успели по планам реформы закрыть больницы. А сегодня все они работают. Пока в мире строят новые больницы, у нас уже все есть», — заявил лидер Украины.

Говоря это, он прекрасно знал: на самом деле больниц в стране остро не хватает, тысячам тяжелых пациентов приходится «лечиться» дома, а украинские врачи из-за копеечных зарплат сотнями уезжают на работу в Польшу.

Премьер Шмыгаль и глава Минфина Марченко в качестве экономических успехов года предъявляют стабильный курс гривны, сотни километров отремонтированных дорог и успешно проведенную «ревизию национальных богатств». Но вменяемые украинские аналитики констатируют — экономика Украины идет прямиком на дно, и нужно срочно искать способы подниматься на поверхность, пока точка невозврата не осталась позади.

Поистине, достойно отметил финиш неудачного года Минфин Украины — он провел массовое заимствование на внешнем и внутреннем рынках, суммарно заняв более 100 млрд гривен. Местные финансисты оценили эту операцию по достоинству — мол, таким же образом конченые наркоманы отдают дилеру бесценный бабушкин сервиз в обмен на очередную дозу. Но провластные СМИ Незалежной представили этот вал долгов почти как «чудо над Днепром».

В целом, 2020 год потребовал от режима Зеленского максимального профессионализма и концентрации. Начавшись с катастрофы украинского «Боинга» над Тегераном, затем он подсунул Украине сразу три кризиса — коронавирусный, экономический и конституционный. Ни на один из них верховная власть так и не сумела дать достойного ответа, считают эксперты. А сама стратегия власти впервые в новейшей истории страны деградировала до принципа «день простоять, да ночь продержаться».

Все это происходит на фоне жесточайшего разгула коррупции, размеры которой, по мнению многих, уже превзошли «достижения» режима Порошенко. Растет и обнищание населения, принявшее вполне зримые масштабы: на улицах украинской столицы в предновогоднюю пору полно нищих. Возле станций метро благообразные бабушки просят подаяния под видом торговли всякой мелочью. А крупные продуктовые магазины из-за низкого покупательского спроса почти не проводят скидок и акций.

Киевские эксперты на специальном брифинге дали жесткую оценку таким «достижениям» власти.

«Я склонен считать, что Украина попала в идеальный шторм. 2020 год — один из самых неудачных, самых страшных годов для страны за последние полтора столетия. Его можно поставить в один ряд с 1939, 1941, 1986 и 2014 годами, — заявил украинский политолог Виктор Бобыренко. — В число явных провалов в этом году нужно записать ситуацию с коронавирусом. Начавшись с чудовищной истерики украинцев в Новых Санжарах, она обернулась волной предубеждений и ненависти к приезжим. А продолжилась ранним, беспричинным и совершенно безумным локдауном, поставившим на колени нашу экономику. Среди минусов Украины — и невыполненный, многократно переписанный бюджет-2020, и явно ущербный бюджет следующего года».

Но самый большой провал на Украине — это сама «зеленая власть», заявил политолог.

«В этом году у нас сначала было правительство, которое называли правительством соросят из-за его ориентации на интересы западных партнеров. Когда его разогнали, на смену ему пришел кабмин олигархов, где каждый министр представляет интересы какой-либо финансовой группы. Членов нынешнего кабинета уже впору спрашивать: «Ты чьих будешь?», — иронизирует Бобыренко. — Провалы были и на внешнем фронте. Иранцы, по ошибке сбившие наш самолет, вели себя с украинским МИД крайне нагло и неуважительно. Украина ухитрились вновь стать одной из основных площадок, влиявших на выборы в США: прошлогодний скандал с телефонным разговором Зеленского и Трампа продолжился пленками Деркача. По сути скандал стал двойным: в его рамках США преследовали «врагов Украины», вводили санкции против депутата Андрея Деркача, разбирались с законностью бизнеса Коломойского. Сам Киев, вроде бы призванный защищать свою безопасность, не сделал для этого вообще ничего».

Эксперт также напомнил о большой стройке, в которую вбили беспрецедентные 120 млрд гривен, а дорог построили столько же, сколько и в 2018 году. Других достижений у Украины в этом году не наблюдалось, сообщил он. С этим согласился киевский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

«2020 год стал для нас годом потери надежд и жестоких разочарований. Большинство украинцев разочаровались в новой власти, которая им многое наобещала, начиная от установления мира в Донбассе и заканчивая снижением тарифов. На сегодня по тарифам идет не снижение, а стремительный рост. С сентября по декабрь цена на газ выросла на 80%, что толкнуло вверх тарифы на коммунальные услуги. По данным Госстата, за этот период тарифы ЖКХ выросли на 57%, — сообщил аналитик. — Год начался с карантина и, увы, им же и заканчивается. Карантинные ограничения привели к падению экономики и потере рабочих мест. Это резко снизило реальную покупательную способность украинцев. Массмедиа кричат, что в стране стало жить лучше, но люди видят, что их уровень жизни и покупательная способность упали».

По оценке Павловского, в среднем покупательная способность украинцев за год снизилась на 20%.

«Эти цифры можно смело назвать обвалом уровня жизни на Украине. После весеннего локдауна три миллиона украинцев потеряли работу. При этом, по всем прогнозам, в начале 2021 года в стране может произойти еще один всплеск безработицы. Не исключаю, что вскоре еще три миллиона наших сограждан потеряют работу, и реальная безработица достигнет 16%. Правительство сильно занижает число безработных. Официально у нас их около 500 тысяч, но все понимают, что на самом деле их на порядки больше», — сообщил эксперт.

Особенно это касается работников ФОПов, которые трудятся в сфере обслуживания, говорит он.