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Безработица, коллапс медицины и рост тарифов на 57% — итоги года для Украины
28 декабря 2020, 20:55 • 45 • Украина
Пока украинские массмедиа рисуют идиллическую предновогоднюю картинку для граждан, местные эксперты подводят реальные итоги развития страны в 2020 году. Они признают — для Украины это был поистине страшный, лютый год. Но главная беда в том, что наступающий год грозит стать еще хуже. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Под конец каждого года украинские власти очень любят хвастать своими успехами — даже теми, которых никто больше не видит. Так, президент Владимир Зеленский в ходе недавних интервью хвастал «достижениями в Донбассе» — перемирием, открытием двух КПВВ и строительством дорог на подконтрольных территориях. Он проигнорировал тот факт, что, согласно его прошлым обещаниям, к этому времени на востоке страны уже давно должен был быть твердый мир. Не упомянул он и о том, что ВСУ, несмотря на режим перемирия, вновь начали подгонять к линии фронта тяжелую технику.
Весьма странным образом власть объясняет ситуацию с сокращением десятков больниц по всей стране в преддверие коронавируса.
Говоря это, он прекрасно знал: на самом деле больниц в стране остро не хватает, тысячам тяжелых пациентов приходится «лечиться» дома, а украинские врачи из-за копеечных зарплат сотнями уезжают на работу в Польшу.
Премьер Шмыгаль и глава Минфина Марченко в качестве экономических успехов года предъявляют стабильный курс гривны, сотни километров отремонтированных дорог и успешно проведенную «ревизию национальных богатств». Но вменяемые украинские аналитики констатируют — экономика Украины идет прямиком на дно, и нужно срочно искать способы подниматься на поверхность, пока точка невозврата не осталась позади.
Поистине, достойно отметил финиш неудачного года Минфин Украины — он провел массовое заимствование на внешнем и внутреннем рынках, суммарно заняв более 100 млрд гривен. Местные финансисты оценили эту операцию по достоинству — мол, таким же образом конченые наркоманы отдают дилеру бесценный бабушкин сервиз в обмен на очередную дозу. Но провластные СМИ Незалежной представили этот вал долгов почти как «чудо над Днепром».
В целом, 2020 год потребовал от режима Зеленского максимального профессионализма и концентрации. Начавшись с катастрофы украинского «Боинга» над Тегераном, затем он подсунул Украине сразу три кризиса — коронавирусный, экономический и конституционный. Ни на один из них верховная власть так и не сумела дать достойного ответа, считают эксперты. А сама стратегия власти впервые в новейшей истории страны деградировала до принципа «день простоять, да ночь продержаться».
Все это происходит на фоне жесточайшего разгула коррупции, размеры которой, по мнению многих, уже превзошли «достижения» режима Порошенко. Растет и обнищание населения, принявшее вполне зримые масштабы: на улицах украинской столицы в предновогоднюю пору полно нищих. Возле станций метро благообразные бабушки просят подаяния под видом торговли всякой мелочью. А крупные продуктовые магазины из-за низкого покупательского спроса почти не проводят скидок и акций.
Киевские эксперты на специальном брифинге дали жесткую оценку таким «достижениям» власти.
Но самый большой провал на Украине — это сама «зеленая власть», заявил политолог.
Эксперт также напомнил о большой стройке, в которую вбили беспрецедентные 120 млрд гривен, а дорог построили столько же, сколько и в 2018 году. Других достижений у Украины в этом году не наблюдалось, сообщил он. С этим согласился киевский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.
По оценке Павловского, в среднем покупательная способность украинцев за год снизилась на 20%.
Особенно это касается работников ФОПов, которые трудятся в сфере обслуживания, говорит он.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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