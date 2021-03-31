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Безпалько предложил «выкинуть» украинские товары из России
31 марта 2021, 22:40 • 32 • Украина
Если киевские власти выкидывают российских производителей из Украины в угоду иностранным лоббистам, то Москва должна ответить аналогично. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.
Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз некоторых российских товаров. В перечень попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, а также различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук и скатерти). Кроме того, в списке ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.
В свою очередь, член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский заявил, что дефицит ввоза газетной бумаги, который неизбежно возникнет из-за решения правительства, тяжело скажется на отечественном издательском рынке. Он напомнил, что пресса Украины в 80–90% случаев печатается на российской бумаге, поэтому из-за необдуманных действий киевских властей могут потерять работу до 25 тысяч человек, которые задействованы в данной отрасли.
В интервью Федеральному агентству новостей Богдан Безпалько прокомментировал запрет украинского кабмина на ввоз в страну российских товаров. Он назвал «глупостью» такой шаг со стороны киевских политиков.
Богдан Безпалько рассказал, почему Украина перестанет покупать российскую бумагу. По его словам, иностранные производители сырья пролоббировали в парламенте решение о запрете ввоза в страну российской продукции, чтобы продавать Украине свою бумагу.
Председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» считает, что Москва должна «выкинуть» украинские товары из России в ответ на новые санкции Киева.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что правительство Украины вышло из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
Автор: Андрей Барановский
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