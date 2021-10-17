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Безпалько предложил ликвидировать Украину ради мира в Донбассе

17 октября 2021, 13:05  •  90 • Политика
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предложил ликвидировать Украину ради мира в Донбассе.
Принудить Украину к миру в Донбассе в нынешней ситуации невозможно. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Сейчас Киев находится под контролем Запада, инструментом которого выступают влиятельные националисты. Из-за этого добиться прогресса в реализации Минских соглашений не получается.
Однако существует альтернативный сценарий - ликвидация Украины как государства.
"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", - цитирует слова эксперта издание "Украина.ру".
Как пояснил Безпалько, украинские власти делают всё, чтобы население страны жило всё хуже. При этом разрушаются общественные институты, здравоохранение и промышленность.
Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Владимир Карасёв, президент Украины Владимир Зеленский боится украинских неонацистов, которые в случае возвращения из Донбасса могут попытаться отобрать власть.
Именно поэтому Зеленский до сих пор не выполнил своё предвыборное обещание завершить войну в Донбассе. Как только будут прекращены боевые действия, в Киев вернутся батальоны радикалов.
Сейчас Киев наращивает военную активность в зоне регионального конфликта. Но если политик решит пойти войной на ДНР и ЛНР, Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Большую надежду власти Украины возлагают на США и НАТО. Аналогичным образом действовал и Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии.
"Михаил Саакашвили в своё время также надеялся, но в итоге ему пришлось жевать галстук, а потом бежать. То же самое, я думаю, ждёт и Зеленского", - добавил Карасёв.

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