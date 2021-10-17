Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предложил ликвидировать Украину ради мира в Донбассе.

Принудить Украину к миру в Донбассе в нынешней ситуации невозможно. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сейчас Киев находится под контролем Запада, инструментом которого выступают влиятельные националисты. Из-за этого добиться прогресса в реализации Минских соглашений не получается.

Однако существует альтернативный сценарий - ликвидация Украины как государства.

"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", - цитирует слова эксперта издание "Украина.ру".

Как пояснил Безпалько, украинские власти делают всё, чтобы население страны жило всё хуже. При этом разрушаются общественные институты, здравоохранение и промышленность.

Как ранее заявил РИА ФАН военный эксперт Владимир Карасёв, президент Украины Владимир Зеленский боится украинских неонацистов, которые в случае возвращения из Донбасса могут попытаться отобрать власть.

Именно поэтому Зеленский до сих пор не выполнил своё предвыборное обещание завершить войну в Донбассе. Как только будут прекращены боевые действия, в Киев вернутся батальоны радикалов.

Сейчас Киев наращивает военную активность в зоне регионального конфликта. Но если политик решит пойти войной на ДНР и ЛНР, Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Большую надежду власти Украины возлагают на США и НАТО. Аналогичным образом действовал и Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии.

"Михаил Саакашвили в своё время также надеялся, но в итоге ему пришлось жевать галстук, а потом бежать. То же самое, я думаю, ждёт и Зеленского", - добавил Карасёв.