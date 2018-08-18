Безпалько объяснил, как Россия может пополнить казну в случае введения Украиной визового режима

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько оценил возможные последствия введения Украиной визового режима для граждан нашей страны.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал озвученную в Верховной раде Украины идею ввести визовый режим для граждан нашей страны. Напомним, что с таким предложением там накануне выступил народный депутат Юрий Чижмарь.

Он мотивировал свое предложение тем, что Россия и Украина сейчас якобы находятся в «состоянии войны» и пограничникам на таможне зачастую сложно определить «за пять минут», с какими намерения въезжают в Незалежную граждане России.

По словам Безпалько, даже если Украина и введет визовый режим, то России будет невыгодно отвечать на это новшество зеркальными мерами. Введя визовый режим для украинских граждан, пояснил эксперт, наша страна потеряет «дешевую рабочую силу» - трудовых мигрантов-«заробитчан».

Гораздо разумней, считает Безпалько, установить своеобразный смягченный визовый режим, когда въезжающим с Украины гражданам надо будет заплатить специальную плату на границе. Подобная мера, указывает эксперт, выгодна хотя бы тем, что позволит пополнить государственную казну.

Свою позицию Безпалько озвучил в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».