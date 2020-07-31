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Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска

31 июля 2020, 10:05  •  80 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС
Россия должна жестко ответить, считает политик
Задержанные в Минске боевики – это не только постановка накануне выборов президента, но и способ показать Западу, как Лукашенко стремится им угодить. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Как рассказал он изданию "Украина.ру", сомнительно, что задержанные с набором карт Судана, литературой на арабском и валютой приехали в Белоруссию для того, чтобы заняться свержением действующей власти. Однако, отметил Безпалько, в качестве пропаганды такую информацию можно преподнести населению.
Также, добавил политик, подобную новость можно преподнести как пощечину Москве, показав тем самым Западу, что арестовывать россиян в Минске не боятся.
"Если этих граждан выдадут Украине в рамках запроса Киева, потому что некоторые из них воевали в Донбассе, это будет уже не пощечина, это будет апперкот", – указывает Безпалько.
По его мнению, Россия должна не побояться применить жесткие меры в ответ на задержание россиян. А также дать четко понять, что так поступать нельзя.
Напомним, 29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина, которые, как сообщается, являются членами ЧВК "Вагнера". Их подозревают в подготовке госпереворота перед выборами, однако в российском посольстве считают, чтоони могли ехать транзитом в другие страны, но задержались ненадолго в стране.

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