Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска

Александр Лукашенко. Фото: Андрей Покумейко/БелТа/ТАСС

Россия должна жестко ответить, считает политик

Задержанные в Минске боевики – это не только постановка накануне выборов президента, но и способ показать Западу, как Лукашенко стремится им угодить. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Как рассказал он изданию "Украина.ру", сомнительно, что задержанные с набором карт Судана, литературой на арабском и валютой приехали в Белоруссию для того, чтобы заняться свержением действующей власти. Однако, отметил Безпалько, в качестве пропаганды такую информацию можно преподнести населению.

Также, добавил политик, подобную новость можно преподнести как пощечину Москве, показав тем самым Западу, что арестовывать россиян в Минске не боятся.

"Если этих граждан выдадут Украине в рамках запроса Киева, потому что некоторые из них воевали в Донбассе, это будет уже не пощечина, это будет апперкот", – указывает Безпалько.

По его мнению, Россия должна не побояться применить жесткие меры в ответ на задержание россиян. А также дать четко понять, что так поступать нельзя.

Напомним, 29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина, которые, как сообщается, являются членами ЧВК "Вагнера". Их подозревают в подготовке госпереворота перед выборами, однако в российском посольстве считают, чтоони могли ехать транзитом в другие страны, но задержались ненадолго в стране.