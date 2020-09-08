Безпалько: Донбасс может обрести независимость после постройки "Северного потока - 2"

ЛНР и ДНР всё сильнее отделяются от Украины, которая затягивает урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

Как прогнозирует эксперт, через год-полтора может настать точка невозврата, когда изменения в конституцию Украины станет бессмысленно вносить, ибо регион откажется от сотрудничества с Киевом. Не исключено, что республики Донбасса смогут получить независимость и присоединятся к Союзному государству России и Белоруссии.

Высказывания Ермолаева прокомментировал в интервью изданию "ПолитЭксперт" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он отметил, что де-факто речь идёт о России, ибо там живут русские люди, поэтому результаты референдума в Донбассе будут такими же, как и в Крыму в 2014 году.

Но реализовать задумку будет сложно, ибо ДНР и ЛНР существуют в качестве непризнанных или частично признанных государств. Признание их со стороны Москвы может вызвать новый виток обострения противостояния с Западом, который опять начнёт шантажировать российскую cторону и её партнёров санкциями.

"В первую очередь это касается строительства газопровода "Северный поток - 2". Россия, просчитав все последствия, вряд ли пойдёт на такой шаг. А вот после запуска "СП-2" подобного рода сценарий может воплотиться гораздо проще", - отметил он.

Как передаёт РИА ФАН, ранее глава аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков указал, что на Украине позиции сторонников мира в Донбассе слабы, а команда президента страны Владимира Зеленского ничего не делает для того, чтобы это изменить.

В результате, когда кто-нибудь начинает просто говорить о содержании Минских соглашений, так называемая партия войны устраивает гвалт.

"Москва требует провести местные выборы на подконтрольной части Донбасса, как и положено по закону. Но наши власти откровенно боятся любых выборов, ведь тогда там со свистом пролетят все партии, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь" и политсил местной власти", - поведал он.