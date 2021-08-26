«Безответственное заявление»: в России отреагировали на слова главы «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока — 2»

В Москве сочли безответственным заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, который ранее заявил, что Киев будет «очень-очень громко» настаивать на введении санкций против «Северного потока — 2» со стороны США. Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Германия и ряд других заинтересованных в газопроводе стран настаивают на его скорейшем запуске, тогда как Украина за счёт такой риторики может растерять имеющуюся у неё поддержку. В свою очередь, в Госдуме позицию Киева назвали «низкопоклонством».

В России назвали безответственным заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о новых санкциях против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG. Такое мнение, в частности, высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Я считаю, что это абсолютно безответственное заявление. Они просто испытывают нервы... Как можно договариваться со страной и продавать ей свой газ, транспортировать, если страна пытается наказать поставщика этого газа?» — заявил сенатор в беседе с RT.

По его мнению, Украина должна определиться — либо считать Россию «врагом» и отказываться от транспортировки газа через свою территорию, либо «вести себя достойно».

По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не против сохранения транзита газа через Украину.

«И Германия, и другие европейские страны, которые заинтересованы в «Северном потоке — 2», будут настаивать на его быстрейшем запуске в эксплуатацию, а Украина из-за такого поведения может потерять всё. Настанет время, когда с ней вообще никто не захочет разговаривать на эту тему», — заключил Джабаров.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

«Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал Витренко в интервью украинскому телеканалу «24».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек иронично предположил, что в будущем в обиходе появится выражение «требование Киева», что означает «наглое требование заведомо невыполнимых условий».

«Постмайданные правительства Украины уже прославились на весь мир своими умозаключениями о том, как надо всем жить и сколько и кто должны украинскому государству. Ну а громкие обращения к США — это из разряда «не пускают в дверь — пролезу в щель», — сказал депутат в беседе с RT.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT отметил, что Витренко и прежде прибегал к санкционной риторике, однако результатов она не принесла. Эксперт усомнился, что сейчас эта ситуация способна измениться.

«Получается, что Витренко в лице Киева жалуется Вашингтону на Берлин. То есть это какое-то такое доносительство, которое Германии может совершенно не понравиться», — сказал эксперт в беседе с RT.

Митрахович также напомнил, что глава Белого дома Джо Байден ранее принял решение не вводить дальнейшие санкции против «Северного потока — 2», назвав их контрпродуктивными для отношений США и Европы.

В среду, 25 августа, Высший земельный суд Дюссельдорфа объявил о решении не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза. Таким образом, суд отклонил жалобу, поданную оператором магистрали на вынесенное ранее решение Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии.

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В мае 2020 года ФСА уже отклонило заявку оператора «Северного потока — 2» об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза. Тогда отмечалось, что положительное решение было возможно только в случае окончания строительства магистрали до 23 мая 2019 года.

В ответ на решение ФСА Nord Stream 2 AG настаивал, что трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. В частности, в компании обратили внимание на «безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро», которые были сделаны до планов Еврокомиссии пересмотреть Газовую директиву.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал решение суда в Германии ожидаемым и отметил, что из сложившейся ситуации есть выход.

«Передать в собственность газ на последнем участке газопровода. Таким образом, 27,5 млрд кубов будет качать «Газпром» (это его собственность будет) и ещё столько же будут качать европейские компании. То есть он право собственности им передаст и таким образом исполнит антимонопольное законодательство — и суммарно газопровод будет загружен на 100% (на 55 млрд кубов)», — объяснил эксперт в беседе с RT.