«Безответственное высказывание»: в России ответили на заявление о «снявшейся с крючка Минских соглашений» Украине

В России отреагировали на заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Арестовича, сравнила Украину с «рыбой, устроившейся на сковороде». В Совфеде заявили, что подобные слова — безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе.

В России отреагировали на заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Арестовича, сравнила Украину с «рыбой, устроившейся на сковороде».

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, что в апреле глава МИД России Сергей Лавров, говоря о позиции Владимира Зеленского по Донбассу, отметил, что команда украинского президента «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».

«Сейчас, в общем-то, моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лавров напомнил о заявлениях Зеленского, «о том, что они уже не годятся, но они нам (Украине. — RT) нужны, потому что в сохранении минских договорённостей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены».

При этом Лавров подчеркнул, что на Западе в ответ на призывы Москвы дать оценку подобным заявлениям Киева «стыдливо отводят глазки» и «демонстрируют полную беспомощность».

Кроме того, как отметил 31 августа глава МИД РФ в ходе переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, российская сторона настаивает на том, чтобы украинская власть перестала пытаться завести в тупик урегулирование в Донбассе.

Между тем 3 сентября советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя слова Лаврова, заявил, что Украине якобы удалось сняться с «крючка Минских соглашений».

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — высказался он в эфире программы «Право на власть», добавив, что это «огромное прорывное достижение».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT подчеркнул, что подобные слова — это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе.

«И если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны. Я думаю, во-первых, визит Зеленского в Штаты показал, что американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины. А во-вторых, я думаю, что после таких заявлений страны, которые были гарантами этих соглашений — Германия и Франция, — просто отвернутся от Украины. И Украина останется один на один со своими проблемами», — пояснил он.

Сенатор выразил надежду, что страны-гаранты выработают какие-то общие механизмы, чтобы заставить Украину исполнять Минские соглашения.

В свою очередь политолог Иван Мезюхо в беседе с RT напомнил, что Украина «самостоятельно и добровольно» подписала Минские соглашения.

«Когда Арестович говорит о том, что Украина больше не находится «на крючке» Минских соглашений, вероятно, это следует расценивать как то, что Киев окончательно утвердился в своей позиции по их невыполнению. То есть, по сути, Арестович заявляет о саботаже украинской стороной Минских соглашений», — пояснил он.

Эксперт высказал мнение, что Киев, возможно, планирует выйти из договорённостей, однако без одобрения Соединённых Штатов Америки Киев не пойдёт на столь провокационный шаг.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва озабочена заявлениями Украины о фактическом отказе от выполнения Минских соглашений.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин рассказал, что попросил Меркель повлиять на украинскую сторону в вопросе выполнения всех взятых ранее обязательств. Глава государства обратил внимание, что украинская сторона на официальных переговорах говорит для прессы одно, а внутри страны делает противоположные заявления: «Фактически говорят о том, что не собираются выполнять Минские соглашения».

«Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — подчёркивал Путин.