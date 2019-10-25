«Безответственное отношение»: в Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

К аварии в Красноярском крае привело безответственное отношение к жизни и здоровью людей, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что руководству регионов необходимо жёстко контролировать соблюдение техники безопасности на предприятиях, а также вести работу по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Прорыв дамб в Курагинском районе Красноярского края стал следствием нарушений техники безопасности, а также пренебрежения человеческими жизнями и здоровьем. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Омске на заседании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении (должностных лиц. — RT), стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб. Нарушения требований техники безопасности, пренебрежение жизнью и здоровьем людей привели к трагическим последствиям», — подчеркнул Патрушев.

Он призвал глав регионов и профильных ведомств обеспечить жёсткий контроль за соблюдением технических требований в этой сфере.

«Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные гидротехнические сооружения... Бесхозных ГТС быть не должно», — добавил секретарь Совбеза.

Говоря о природных катаклизмах текущего года в Сибири, Патрушев сообщил, что следствие должно дать оценку действиям должностных лиц. Речь идёт, в частности, о наводнениях и пожарах в Иркутской области и Красноярском крае.

«Следствию ещё предстоит дать правовую оценку причинам случившегося, включая оценку действий должностных лиц, наделённых соответствующими полномочиями. Но уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия чётко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций», — констатировал он.

Разрушение дамб

19 октября в районе посёлка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Это произошло на золотом прииске компании «Сисим» холдинга «Сибзолото». В результате обрушения образовался сель — поток, состоящий из грязи, камней и осколков горных пород.

Этот сель разрушил ещё четыре дамбы, располагавшиеся на его пути, а также фактически смыл два общежития рабочих. В результате ЧП погибли 17 человек, ещё трое пропали без вести. Родственники уже опознали всех погибших. Их тела выданы для захоронения.

Медицинская помощь потребовалась 28 пострадавшим. По последним данным, в больницах остаются девять человек. Их жизни ничего не угрожает.

«В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находятся девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе. Состояние всех находящихся в стационаре — средней степени тяжести либо удовлетворительное, угрозы жизни нет», — говорится на сайте краевого Минздрава.

Все пострадавшие, а также родственники погибших и пропавших без вести получат материальную помощь, сообщила министр соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова. По её словам, власти выплатят пострадавшим от 50 тыс. до 500 тыс. рублей (в зависимости от вреда здоровью), по 1 млн семьям погибших и до 500 тыс. рублей тем, чьи родственники не были найдены.

Губернатор края Александр Усс 21 октября доложил президенту Владимиру Путину, какие меры принимают власти.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, принимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, и об оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавшим. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Уголовное дело

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Известно, что все пять разрушенных ГТС не были зарегистрированы, а потому не проходили обследования.

«Установлено, что дамбы сооружены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения», — говорится на сайте СК.

Также в ходе заседания судья Марина Попцова озвучила фигурирующую в деле предварительную причину аварии. Так, дамба могла быть разрушена из-за того, что грунт, из которого она была сооружена, не был достаточно исследован.

«ГТС возведено из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. Кроме того, в ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативное влияние — снижение сцепления грунтов», — приводит её слова ТАСС.

«Допрошенный полностью признал вину»

Известно о трёх фигурантах уголовного дела — гендиректоре компании «Сисим» Максиме Ковалькове, мастере горного участка Евгении Александрове и начальнике участка Андрее Еганове. По итогам заседания суда 21 октября они были отправлены под арест на два месяца, пока идёт следствие.

При этом Еганов свою вину признал, сотрудничал со следствием и помогал сотрудникам МЧС при проведении спасательных работ. Другие фигуранты заявляют о своей непричастности к трагедии.

«Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием. Директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают», — приводит ТАСС сообщение СК.

Следственный комитет также сообщил, что сотрудники «Сисима» пытались помешать следствию. До приезда правоохранителей с обыском в офис компании они попытались вынести документацию и системные блоки. Однако эта попытка была пресечена.

Также в ходе продолжающихся работ по ликвидации последствий аварии был найден сейф. В нём обнаружили, предположительно, золото. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в сейфе находилось 18 кг драгоценного металла.

Следственный комитет намерен подать ходатайство на арест этого имущества, чтобы за счёт него возместить пострадавшим ущерб — их в рамках дела 29 человек.