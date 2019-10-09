Безответная ракета: кто сорвал разведение сил в Донбассе

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о срыве разведения сил у Золотого на юго-востоке

Украины, пишет РИА «Новости».

Как отметил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко, начало отвода войск у Золотого сорвали киевские власти.

По его словам, Народная милиция ЛНР в 12:00 запустила белую сигнальную ракету, сигнализирующую о готовности к разведению сил, однако со стороны украинских силовиков ответного сигнала не последовало.

В ОБСЕ подтвердили, что Вооруженные силы Украины к 13:00 так и не запустил ракету, сигнализирующую о готовности к отводу.

В ЛНР подчеркивают, что Киев не выполнил требования Минских соглашений и поручения контактной группы, а также «нормандской четверки», что ставит под угрозу проведение саммита в ближайшее время,

сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный центр.

При этом в самопровозглашенной республике добавили, что выполнили все условия по разведению: исходные сведения были переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, уведомление о готовности было направлено за 24 часа до отвода сил, белую сигнальную ракету запустили в назначенное время.

«К сожалению, ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало», — добавили в МИД ЛНР.

Стоит отметить, что на встрече в Минске 2 октября контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала график разведения сил, которое является одним из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки».

Согласно договоренностям украинские силовики и ополченцы должны в течение 30 дней отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра. Также соглашения предусматривают разбор фортификационных сооружений и разминирование территории. Все действия должны происходить зеркально, синхронно и под наблюдением миссии ОБСЕ.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко двумя днями ранее заявил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за срыва перемирия.

Для начала разведения сил и средств необходимы семь дней без нарушения режима прекращения огня, отметил глава внешнеполитического ведомства. Однако, по информации представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ополченцы обстреляли один из участков разведения в районе Золотого из миномета калибра 82-мм.

«Несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период [тишины], который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», — заявил тогда Пристайко.

Новости СМИ2

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ заявили, что причиной срыва перемирия могли стать самообстрелы, которые в республиках назвали «давней тактикой Киева».

При этом 1 октября в Минске стороны согласовали так называемую формулу Штайнмайера — план, разработанный экс-главой МИД ФРГ, ныне президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером. Формула определяет особый статус Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в регионе по украинским законам.

Как сообщил тогда президент Украины Владимир Зеленский, в связи с подписанием документа вскоре будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который должен содержать положения из «формулы».

Подписание «формулы» многие СМИ назвали сенсационным, однако, по сути, она упорядочивает последовательность выполнения лишь двух из 13 пунктов минских соглашений.

В то же время согласование «формулы Штайнмайера» запустило на Украине целую серию акций протестов под общим лозунгом — «Нет капитуляции». Именно так расценили действия Киева приверженцы националистических взглядов.