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Безопасный расчет: как 24 июня пройдет парад Победы

26 мая 2020, 20:55  •  23 • Политика
Проведение парада Победы 24 июня будет безопасным. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, во время которой российский лидер и поручил приступить к подготовке торжественного мероприятия. Некоторыми подробностями процесса с «Известиями» поделились собеседники в военном ведомстве. В частности, сейчас прорабатывается вопрос о возможной замене «иногородних» расчетов, и в случае необходимости их места займут военнослужащие Западного военного округа и Московского гарнизона. Президент во вторник сообщил россиянам еще об одной важной дате — акция «Бессмертный полк» должна пройти 26 июля.

Исключить риски

Дата проведения парада Победы, который был отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, в последнее время оставалась одной из главных интриг для большинства россиян. И лишь относительное улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволили Владимиру Путину расставить все точки над i. В режиме видеоконференции президент приказал Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду 24 июня.
Именно в этот день 75 лет назад «по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», подчеркнул российский лидер.
Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены, — подчеркнул Верховный главнокомандующий.
Совещание Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу 26 мая 2020 года
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский
Армии будет не сложно выполнить поставленную задачу, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он заявил «Известиям», что в российских вооруженных силах сейчас стабильная обстановка, которая позволяет приступить к тренировкам. Сергей Шойгу во время беседы с Владимиром Путиным подтвердил, что пик заболеваемости в вооруженных силах пройден во второй половине апреля. По его словам, за период с начала марта в армии выявлено 5,5 тыс. военнослужащих с COVID-19. При этом вылечены и выписаны уже 3,5 тыс. человек.
В Совете Федерации также надеются, что 24 июня в Россию смогут приехать главы зарубежных стран. К слову, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, с которым Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор, уже подтвердил намерение посетить Москву. Такую же позицию высказал его молдавский коллега Игорь Додон. Также лидер Палестины Махмуд Аббас и руководитель Южной Осетии Анатолий Бибилов готовы принять участие в торжественном мероприятии.
Акция "Бессмертный Полк" в Севастополе 9 мая 2020 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
День Победы, однако, в последние годы связан не только с демонстрацией возможностей военной техники и маршем солдат, но и с акцией «Бессмертный полк». Чтобы снизить риски распространения COVID-19, это мероприятие пройдет на месяц позже — 26 июля в день ВМФ России. На эту дату также запланирован и военно-морской парад на главных базах страны. Тем не менее, учитывая нынешние реалии, нужно понимать, что чествование памяти ветеранов может быть отложено еще раз.
Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки, — заявил президент.
По словам президента, власти намерены руководствоваться только ответственным подходом, когда главной задачей остается сохранение жизни и здоровья людей.

А ветераны?

В настоящий момент наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому проводить парад Победы совершенно безопасно, заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
— Конечно, я бы на месте организаторов ветеранов не приглашал на трибуну, — добавил он, пояснив, что это пожилые люди, которые находятся в зоне риска.
Что же касается «Бессмертного полка», то здесь ситуация сложнее, учитывая массовость мероприятия, считает эксперт. По его словам, с проведением этой акции связана определенная опасность и поэтому требуется взвешенный подход. Тем не менее, если эпидемиологическая обстановка будет стабильная, то можно проводить и это мероприятие, уверен он. С другой стороны, нельзя забывать и о географическом факторе, когда благополучная ситуация в одном субъекте РФ вовсе не означает, что болезнь отступает в другом регионе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Сами ветераны с большим энтузиазмом восприняли информацию о начале подготовки к параду Победы. Борису Пирожкову в апреле 1945 года было всего 19 лет. Для него война закончилась взятием Кенигсберга — он сражался в знаменитом 1-м танковом корпусе генерала Василия Буткова и прошел весь запад страны до Восточной Пруссии. А после победы над Третьим Рейхом остался теперь уже в Калининграде и помогал восстанавливать самый западный форпост России. Мы стали первыми, кто рассказал ему, что парад планируется провести уже через месяц.
— В июне, говорите? Так скоро. А что же меня не пригласили? — несколько смущенно спросил наш собеседник. — От нашей области в этом году должен поехать один человек, женщина-зенитчица. А в прошлом году поехали трое, и я в их числе. Это было незабываемо.
Борис Петрович признался, что всего два раза в жизни был на парадах на Красной площади — один раз еще в 1960-х, и второй — как раз в прошлом году. И отметил: если будет такая возможность, то он и в этом году с удовольствием поехал бы в Москву.
— Как сейчас помню: мы сидели в первом ряду, чуть правее мавзолея, вид был потрясающий. И это чувство гордости нашей армией, нашими ребятами. В любом случае хорошо, что парад проведут, это главное, — подытожил ветеран.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник Сталинградской битвы 96-летний москвич Георгий Виноградов также рад тому, что парад в итоге проведут, пусть и в июне. Однако сам он прийти на Красную площадь в этот день не сможет.
— У меня с ногами плоховато, я, наверное, не пойду. Но то, что парад проведут, — это очень ценно, поскольку это память. Очень важно, чтобы жители нашей страны, особенно молодежь, не забывали, что была такая победа и какой ценой она далась, — поделился с «Известиями» ветеран. — Некоторые говорят, что парад — это милитаризм, демонстрация военной техники, орудий, но я так не думаю. Это традиция, которая в первую очередь служит напоминанием о той страшной войне и нелегкой победе.
Георгий Алексеевич прошел на своем танке через все пять лет войны, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, под Прохоровкой, освобождал Белоруссию, Польшу. А в мае 1945 года взял штурмом Берлин.

Без изменений

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Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, основной план проведения парада на Красной площади останется без существенных изменений. При этом некоторые корректировки могут быть внесены в состав пеших парадных расчетов. Помимо военнослужащих Московского гарнизона, по Красной площади идут также офицеры, сержанты, солдаты и курсанты из разных регионов России. В их числе Санкт-Петербург, Воронеж, Кострома, Рязань, Североморск и другие. Поэтому, по словам источников «Известий», в настоящее время прорабатывается вопрос о возможной замене «иногородних» расчетов. В случае необходимости их места займут военнослужащие Западного военного округа и Московского гарнизона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ожидается, что тренировки парадных расчетов стартуют в начале июня. К этому времени из отпусков начнут возвращаться офицеры-слушатели и курсанты военных учебных заведений. Их вначале мая распустили по домам из-за эпидемии коронавируса. Традиционно учащиеся военных академии, институтов, университетов и училищ активно привлекаются к участию в параде Победы.
Первые тренировки пройдут на базе военных учебных заведений и воинских частей. Но потом участники переедут в Москву и проведут репетиции в Алабино, а затем и на Красной площади.
— Времени для организации парада 24-го июня достаточно, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Войска уже готовы, они готовились весь предыдущий месяц. Теперь надо только собрать их вместе и повести. И в какой-то степени это станет в том числе и парадом победы над той напастью, с которой мы столкнулись сейчас.
Авиационный парад 9 мая 2020 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Предполагается, что мероприятие займет полтора часа. В торжественной церемонии должны принять участие 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц с техники.
Материал подготовили Дмитрий Лару, Эльнар Байназаров, Роман Крецул, Алексей Рамм

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