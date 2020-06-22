«Безопасный и доступный отдых»: в Ростуризме назвали срок открытия популярных российских турнаправлений

В Ростуризме сообщили, что все наиболее популярные туристические направления в стране откроются для гостей из других регионов к началу июля. Руководитель федерального агентства Зарина Догузова напомнила, что к следующему этапу снятия ограничений уже перешёл Краснодарский край, также состоялся первый с момента введения ограничений туристический авиарейс из Москвы в Сочи. О готовности России к постепенному открытию сезона ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все наиболее популярные туристические направления в России откроются для россиян из других регионов к началу июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

В агентстве отметили, что, в частности, в Краснодарском крае с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан и частично снят режим эпидемиологического контроля. Местные власти также сняли ограничения по передвижению внутри региона.

Также 22 июня авиакомпания «Россия» осуществила первый после введения ограничений туристический авиарейс из Москвы в Сочи.

Ограничения на въезд для туристов уже сняли в Татарстане. В Казани на улицах можно находиться без масок и перчаток, работу возобновили летние веранды кафе, возможно посещение некоторых музеев и мечетей.

Как отмечала ранее глава Ростуризма, иностранные государства пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.

Напомним, большинство российских регионов ограничили работу туристической отрасли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил президент Владимир Путин, губернаторы в настоящее время самостоятельно принимают решения об отмене либо продлении ограничительных мер, исходя из ситуации в регионе.

Также из-за пандемии Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

Турист в Бирюсинском карстовом створе Красноярского моря

РИА Новости

© Илья Наймушин

В мае Владимир Путин в ходе совещания по развитию транспорта отметил, что и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режима внутренних ограничений, однако пока трудно сказать, какие зарубежные направления будут доступны россиянам для поездок.

«А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении», — указал он.

8 июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что власти разработали план выхода отрасли из режима карантинных ограничений. В частности, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса и санитарные правила перевозок на транспорте.

Премьер добавил, что Ростуризм и главы регионов России должны оперативно проработать оставшиеся вопросы, касающиеся организации курортного сезона.

В свою очередь, замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко сообщил, что в стране за лето планируется открыть более десяти новых внутренних туристических маршрутов.

«Нам нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики, железнодорожные и авиакомпании пустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал... За лето планируется открыть более десяти таких новых направлений», — пояснил он.

Стоит отметить, что россияне, планирующие отправиться в путешествия в пределах России, могут найти необходимую информацию о действующих в субъектах страны ограничениях на сайте Ростуризма. Помимо этого, сайт стопкоронавирус.рф, информирующий граждан о новых выявленных случаях COVID-19 в стране, разместил карту этапов снятия ограничений, составленную на основе данных органов власти субъектов РФ.

О рекомендациях по планированию поездок 17 июня также напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Мы рекомендуем туристам обращаться к операторам-турагентам для получения актуальной информации. Также на сайте Ростуризма есть информация, которая обновляется каждый день», — заявил он.

По его словам, постепенно снимают ограничения более 40 регионов.

Тем временем эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле 2020 года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В рейтинг вошли Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Согласно результатам исследования, цены на авиабилеты в эти города составят от 850 до 1400 рублей, на проживание за одну ночь в трёхзвёздочном отеле нужно будет потратить от 850 до 1800 рублей.

Аналитики отметили, что поездка на курорты также может оказаться бюджетной. Например, билет на самолёт в Минеральные Воды в среднем обойдётся в 1070 рублей.

«Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелёты из всех городов России и средняя минимальная стоимость размещения в отелях в июле 2020 года.