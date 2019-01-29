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Безопасные взятки

29 января 2019, 14:09  •  149 • Карикатуры

В Минюсте предложили не наказывать за "вынужденную" коррупцию, чтобы декриминализировать несоблюдение установленных запретов из-за "обстоятельств непреодолимой силы".

© Виталий Подвицкий

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