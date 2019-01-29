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Безопасные взятки
29 января 2019, 14:09 • 149 • Карикатуры
В Минюсте предложили не наказывать за "вынужденную" коррупцию, чтобы декриминализировать несоблюдение установленных запретов из-за "обстоятельств непреодолимой силы".
© Виталий Подвицкий
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