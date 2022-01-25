Безопасность в Европе и имперские ухватки США

Геополитический склероз

В то время как сотрудники Госдепартамента США ищут удобные для американской стороны компромиссы с Москвой по поводу европейской безопасности (вопрос сложен – нужно сохранить лицо), русофобское лобби взвинчивает обстановку.

Так, бывший кадровый разведчик Кристофер Борт, представляющий Центр Карнеги, провозглашает: «Мало кто на Западе горит желанием соглашаться с Путиным на его сделки… Даже если западные правительства могли бы пойти на компромисс по ключевым позициям, например закрыть открытые двери НАТО для Украины или воздержаться от критики нарушений прав человека в России, есть предположение, что он [Путин] просто проверяет своих собеседников на наличие признаков слабости и не намерен выполнять свою часть сделки».

Вице-президент CSIS Сет Джонс в соавторстве с кадровым сотрудником ЦРУ в области военных операций Филипом Василевски рассуждает по поводу «вторжения России на Украину». Они предлагают пакет мер, которые включают бесплатное предоставление Украине разведданных, военной техники и снаряжения, а также действия в секретном режиме по линии ЦРУ, если не получится провести соответствующие законы в Конгрессе США.

Дэниел Кочис и Люк Коффи из фонда «Наследие» заявляют: «Время на стороне США и их союзников: Россия не может по внутренним финансовым и политическим причинам бесконечно наращивать свои силы вблизи Украины… Согласившись на переговоры с Россией, США и их союзники должны выйти из них с как можно меньшим ущербом, а затем приступить к задаче дальнейшего укрепления коллективной обороны НАТО и способности Украины «защитить себя».

Кочис и Коффи предлагают формулу из семи правил:

« 1. США и их союзники должны четко дать понять, что политика открытых дверей НАТО остается неизменной. 2. Величайшее достояние Америки – ее сеть альянсов, и смазкой, которая поддерживает эти альянсы, являются с военной точки зрения регулярные учения, которые помогают союзникам развивать сплоченность и совместную оперативную осведомленность. 3. Не позволять России диктовать, когда, где и с кем США проводят учения. 4. Не вести переговоры о праве Украины на самооборону… США должны выделить средства для увеличения своей помощи украинским военным, включая больше противотанкового оружия, зенитного вооружения и стрелкового оружия с меньшими или более гибкими ограничениями… США должны искать пути поддержки развития и возможностей украинского военно-морского флота. 5. Не выводить войска США из Европы. 6. Еще одной ключевой уступкой, требуемой Россией, является вывод войск и систем вооружений США и союзников, вступивших в альянс после 1997 года. США и НАТО должны отклонить требования России, которые затронут почти половину членов альянса. 7. Не соглашаться на расплывчатые обещания, о которых США могут пожалеть в будущем».

Жёсткую позицию занял нежелательный в России Атлантический совет***, этот мозговой центр НАТО. Штатный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид 17 января написал по поводу переговоров России с НАТО: «Соединенные Штаты и Европа имеют все возможности для того, чтобы одержать верх в этом противостоянии, если под давлением они сохранят решимость и силу… Российское общество, похоже, не в восторге от затяжной войны против Украины. Её развязывание было бы рискованным шагом для Путина. Если Кремль сделает это или иным образом спровоцирует Запад, это, скорее всего, вызовет устойчивое встречное давление, которое плохо для него закончится... Соединенные Штаты и Европа… должны быть терпеливыми, решительными и твердо реагировать на провокации. Тогда Кремль, возможно, найдет способ перейти от ультиматумов к более продуктивному обсуждению европейской безопасности… Впереди ещё много работы, ближайшие недели могут быть трудными».

А Кристофер Скалуба и Конор Родихан из Центра по стратегии и безопасности Атлантического совета*** говорят о том, что отсутствие консенсуса по вопросам безопасности с Россией не является проблемой; мол, НАТО – это крепкий альянс.

Несколько более взвешенной выглядит позиция Самуэля Чарапа из RAND. Он пишет: «В декабре 1996 года союзники по НАТО заявили, что у них “нет намерения, планов и причин размещать ядерное оружие на территории новых членов” – так называемые “три нет”. Это заявление было сделано до того, как кто-либо из новых членов присоединился к альянсу. Если для НАТО было приемлемо взять на себя такое обязательство по самоограничению 25 лет назад, то это должно быть приемлемо и сегодня». Вполне справедливое замечание.

Однако никто в США и Европе почему-то не вспоминает, что ещё раньше 1996 года советскому руководству было заявлено, что после объединения Германии Североатлантический альянс не будет расширяться на восток. Потом всё это было напрочь забыто. Своего рода геополитический склероз.