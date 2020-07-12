«Безопасность подтверждена»: в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В ближайшее время участвовавшие в эксперименте добровольцы вернутся к обычной жизни, их выписка назначена на 15 и 20 июля. За их здоровьем и состоянием иммунитета в дальнейшем будут следить медики. Учёные сообщали, что в составе вакцины нет коронавируса, речь идёт об искусственно созданном препарате. Тем временем в России за сутки выявлено 6615 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 727 162 человек, более 501 тыс. из них уже выздоровели (3615 — за последние сутки). За всё время зафиксировано 11 335 летальных исходов (за сутки скончались 130 человек).

Специалисты Первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Первая группа добровольцев будет выписана 15 июля, а вторая — 20 июля.

«Испытание прошло успешно, безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, которые применяются у людей», — заявил РИА Новости директор института трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, до начала испытаний добровольцы были тщательно обследованы, в том числе на предмет отсутствия антител к коронавирусу.

О старте испытаний 18 июня сообщила пресс-служба Минздрава России. Тогда в ведомстве рассказали, что в эксперименте принимают участие 38 добровольцев. В число участников исследования вошли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

Лукашев уточнил, что добровольцев разделили на две группы, первая из которых получила одну дозу вакцины, вторая — две. По словам медика, кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все они чувствовали себя хорошо.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов добавил, что добровольцы длительный период находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром ещё до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Медики отметили, что уже в ближайшее время добровольцы вернутся к обычной жизни. После выписки за здоровьем участников испытания вакцины установят наблюдение, чтобы оценить поведение их иммунитета.

Ранее Тарасов пояснил, что проходящая испытания вакцина не содержит в себе частей коронавируса.

«Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип её действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Добавим, что испытания ещё одной вакцины проводят специалисты Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны России. В военном ведомстве сообщили, что 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введён второй компонент препарата.

Первую группу добровольцев, участвующих в этих испытаниях, выпишут 15 июля после сдачи контрольных анализов.

В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что на данный момент «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказал предположение, что в России будут доступны не менее трёх-четырёх вакцин от коронавируса SARS-CoV-2.

Новые данные о заболеваемости в РФ

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 6615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб сообщает, что у 22,5% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предыдущие двое суток в РФ выявили 6611 и 6635 новых заболевших. В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 727 162 человек (214 766 случаев остаются активными).

С начала эпидемии в России выздоровели 501 061 человек (68,9%), в том числе 3615 — за последние сутки. За всё время зафиксировано 11 335 летальных исходов (1,56%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 130 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 23 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За сутки этот показатель вырос на 322 тыс. Под медицинским контролем остаются более 277 тыс. человек.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 среди российских регионов остаётся Москва, где за сутки обнаружили 679 новых пациентов с коронавирусом. Днём ранее в столице подтвердили 678 новых случаев заболевания. По данным оперштаба, количество новых случаев за неделю оказалось на 59% меньше, чем месяц назад, и на 89% меньше, чем два месяца назад.

Более 200 новых заболевших за сутки также выявлено в Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286), Ханты-Мансийском автономном округе (267), Алтайском крае (232), Нижегородской области (222), Ямало-Ненецком автономном округе (212) и Иркутской области (209).