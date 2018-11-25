"Безопасность Крыма обеспечена надежно": Аксенов о провокации со стороны украинских властей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность полуострова обеспечена надежно и в полном объеме. Он уверен, что за сегодняшней провокацией стоят "западные хозяева киевского режима".

Так он прокомментировал незаконное пересечение границы украинскими кораблями российской границы. Это является грубым нарушением международного морского права.

- Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима – не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности. Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев. Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий - как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна "Норд", - отметил глава республики.

Аксенов уверен, что провокации со стороны украинской стороны будут продолжаться до тех пор, пока у власти "находится русофобский режим", который управляется из-за рубежа.

- Хочу заверить крымчан, что эта болезненная активность никоим образом не повлияет на мирную жизнь нашего полуострова. Безопасность Крыма обеспечена надежно и в полном объеме, - подчеркнул Аксенов.

В Крыму назвали "очередной авантюрой" незаконное пересечение российской границы украинскими кораблями.

А депутат Госсовета РК Владислав Ганжара посоветовал Украине "остудить горячую голову" и соблюдать законы российского государства.