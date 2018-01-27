Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оливковая метла
«Легализация противоправных действий Киева»: в России назвали цель закона о реин...
Как прошла встреча Трамpa и Порошенко
Депутат: Олимпийцы России похожи на побитую собаку у дверей МОК
Главная / Политика

Безопасность гарантирует С-400: Трампа пригласили в солнечный российский Крым

27 января 2018, 17:09  •  182 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.
В ответ на новые санкции США против РФ депутат ГД Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, где его безопасность гарантирует дивизион ЗРК С-400.
Поклонская иронично отметила, что Трамп из-за "своих же санкций" не сможет пригласить ее на деловой ужин и "будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак".
Депутат добавила, что приглашает президента в "солнечный российский Крым". "Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", - подчеркнула она.
Парламентарий также считает, что санкции являются положительной оценкой ее работы на благо Родины.
"Недальновидная и пугливая реакция" американцев, выливающаяся в санкции, вредит им, пояснила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.
Ранее Вашингтон расширил санкции против Москвы якобы из-за конфликта на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

182
Источник
Похожие новости
27 января 2018, 17:09
Очередной инструмент России: США испугались зависимости Европы от Nord Stream 2
27 января 2018, 20:24
Сурков оценил предложения США по российской идее о миссии ООН в Донбассе
27 января 2018, 10:39
Все силы на войну: Трамп собрался раздуть военный бюджет США до $716 млрд

27 января 2018, 15:09
Захарова: представители курдов примут участие в сирийском Конгрессе в Сочи
27 января 2018, 05:24
Косачев: новые санкционные решения США воспринимаются как сакральный ритуал и не более
27 января 2018, 05:24
Косачев: Россия не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции Совбеза ООН
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
25 января 2018, 03:24
Оппозиционеры, иноагенты и мужеложцы: Немецкие СМИ сообщили о массовом побеге из России
21 января 2018, 00:12
Poccийская пропaгaндa немножко надоела?
25 января 2018, 19:39
Порошенко "наябедничал" на российские СМИ после унижения в Давосе
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
23 января 2018, 05:39
"Северный поток" добил украинскую энергетику уже в январе
22 января 2018, 13:24
Российский "истребитель танков" начнут испытывать в 2018 году
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.