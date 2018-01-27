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Безопасность гарантирует С-400: Трампа пригласили в солнечный российский Крым
27 января 2018, 17:09 • 182 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.
В ответ на новые санкции США против РФ депутат ГД Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, где его безопасность гарантирует дивизион ЗРК С-400.
Поклонская иронично отметила, что Трамп из-за "своих же санкций" не сможет пригласить ее на деловой ужин и "будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак".
Депутат добавила, что приглашает президента в "солнечный российский Крым". "Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", - подчеркнула она.
Парламентарий также считает, что санкции являются положительной оценкой ее работы на благо Родины.
"Недальновидная и пугливая реакция" американцев, выливающаяся в санкции, вредит им, пояснила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.
Ранее Вашингтон расширил санкции против Москвы якобы из-за конфликта на Украине.
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