Безопасность гарантирует С-400: Трампа пригласили в солнечный российский Крым

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.

В ответ на новые санкции США против РФ депутат ГД Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, где его безопасность гарантирует дивизион ЗРК С-400.

Поклонская иронично отметила, что Трамп из-за "своих же санкций" не сможет пригласить ее на деловой ужин и "будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак".

Депутат добавила, что приглашает президента в "солнечный российский Крым". "Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", - подчеркнула она.

Парламентарий также считает, что санкции являются положительной оценкой ее работы на благо Родины.

"Недальновидная и пугливая реакция" американцев, выливающаяся в санкции, вредит им, пояснила Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.

Ранее Вашингтон расширил санкции против Москвы якобы из-за конфликта на Украине.