Безопасность Европы зависит от Приднестровья, уверены в Тирасполе

«Единственный путь решения приднестровской проблемы – признание независимости ПМР»

Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский уверен, что официальное признание ПМР послужит усилению безопасности в центре Европы.

Он напомнил, что все глобальные политические процессы, которые происходили в Европе в 19 и в 20 веках, так или иначе, затрагивали территорию Приднестровья, каждый раз изменяя её статус, её принадлежность тому или иному государству. Но вот уже 30 лет эта территория является независимой республикой, созданной народом по результатам проведённого референдума, сегодня это полноценное государство со всеми институтами власти. И только от воли глобальных политических игроков зависит юридическое признание фактически существующего на протяжении тридцати лет государства.

«Формирование государств, их признание зависит от внешнего фактора. К сожалению, внешние игроки мало слышат народ, а реагируют только на какие-то вызовы. Я категорически не хочу никаких конфликтов, катаклизмов. Мне очень хочется, чтобы признание Приднестровья, которое обязательно состоится, было не следствием очередной геополитической катастрофы и не войн, а произошло мирным, эволюционным путем»,

– заявил Вадим Красносельский во время пресс-конференции по случаю 30-летия Приднестровской Молдавской республики.

Он уверен – признание ПМР возможно в том случае, если «внешние игроки примут новую политическую реальность».

По его словам, западные страны должны понять: Молдова сама отказалась от Приднестровья – и де-юре, и де-факто. Это необходимо понять и признать, и это единственный путь решения приднестровской проблемы.

«Если кто-то думает о глобальной безопасности Европы вообще, думает о мире, а не о войне, мне кажется, это самый правильный выход – признание Приднестровья»,

– считает Вадим Красносельский.

Что касается соседней Молдавии, то с ней у ПМР сложились достаточно напряжённые отношения, хотя во время седьмой встречи с президентом Молдовы Вадим Красносельский увидел готовность работать над решением проблем, которые накопились за тридцать лет между берегами Днестра.

«Вижу желание Игоря Додона решить проблемы, но мы пока ходим вокруг реального решения, и рывка к этому решению, к сожалению, нет. На встрече с президентом Молдовы, которая проходила в седьмой раз, впервые от обеих сторон во время переговоров присутствовали официальные лица, отвечающие за те или иные направления жизнедеятельности, и это хороший позитивный момент. Это сигнал о готовности услышать о тех насущных проблемах, с которыми сталкиваются обычные люди, и, может быть, их решить. Но пока они не решены. Люди ждут»,

– напомнил президент Приднестровья.

Он подчеркнул, что некоторым из этих нерешённых вопросов уже много лет, например, вопрос о прекращении уголовных дел для жителей обоих берегов Днестра, проблема телекоммуникаций и свободного перемещения людей и возможности грузоперевозок. А в прошлом году появились новые проблемы, которые также ждут своего решения – это банковская проблема и вопрос работы банковских карт Visa и Mastercad на территории Приднестровья. Со своей стороны Тирасполь выполнил все взятые на себя обязательства, чего нельзя сказать о Кишинёве.

Основным же партёром Приднестровской Республики является Российская Федерация, отметил Красносельский. Причём экономическое сотрудничество в российско-приднестровских отношениях – не самое главное.

«Российская Федерация – основной партнёр Приднестровья, наш ориентир во многих сферах. В первую очередь, она выступает гарантом в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. На второй по важности позиции взаимодействия региона с Россией – миротворчество. На третьем месте – сферы образования, культуры и истории, которые у Приднестровья и России общие. И лишь четвёртым по значимости является сотрудничество в сфере экономики и торговли»,

– рассказал глава Приднестровской республики.

Он подчеркнул, что в Приднестровье чтят и историю Российской Империи, и историю Советского Союза, и тридцатилетнюю историю своей Республики, которая обязательно будет признана мировым сообществом.