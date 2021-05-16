Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Главная / В России

«Безопасность, доступность, универсальность»: каким будет новый российский самолёт на замену легендарному Ан-2

16 мая 2021, 16:55  •  173 • В России
В ближайшие месяцы российский лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», создающийся на замену Ан-2, должен совершить первый полёт. Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин. По его словам, машина станет надёжным, простым в обслуживании и доступным по цене транспортным средством, рассчитанным прежде всего на эксплуатацию в условиях Дальнего Востока. Помимо продаж авиакомпаниям и госведомствам РФ, разработчик рассчитывает на экспорт новинки в страны СНГ, Азии и Африки. Как отмечает Дёмин, по ряду ключевых характеристик ЛМС-901 уверенно превзойдёт западные аналоги — американские одномоторные самолёты Cessna 208 и Quest Kodiak 100, а также швейцарский Pilatus PC-6.
 
Эскизное изображение ЛМС-901 «Байкал» © «Байкал-инжиниринг»
 

До конца 2021 года должен подняться в воздух первый экземпляр российского лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал», рассчитанного на перевозку девяти пассажиров и грузов до 2 тонн.

Строительство опытного образца машины развёрнуто на базе Отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального самолётостроения (ОСКБЭС) и кафедры технологии производства летательных аппаратов Московского авиационного института (МАИ). На сегодняшний день изготовлен планер «Байкала», ведётся монтаж бортовых систем и агрегатов. 

ЛМС-901 в ближайшие годы должен заменить легендарный Ан-2 (кукурузник).

Во множестве модификаций эта советская машина находится в эксплуатации уже семь десятилетий. Благодаря высокой надёжности, неприхотливости, ремонтопригодности в полевых условиях, дешевизне и простоте в обслуживании самолёт снискал огромную популярность на постсоветском пространстве, в Восточной Европе и Китае.

В 1960—2002 годах Ан-2 выпускался в Польше. После прекращения производства интеллектуальные права на советский самолёт выкупила компания Airbus Military, военно-транспортное подразделение европейского концерна Airbus.

По данным Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации РФ, с каждым годом парк Ан-2 неуклонно сокращается. В 2020 году в России оставалось порядка 1 тыс. единиц. Из них около 300 машин имели сертификаты лётной годности, а свыше 700 самолётов находились в неисправном состоянии, хоть и числились в реестре.

Как прогнозируют специалисты, через семь — десять лет эксплуатационный ресурс семейства Ан-2 будет фактически исчерпан. В связи с этим задача замены кукурузника на «Байкал» была заблаговременно поставлена на самом высоком государственном уровне.

Проект ЛМС-901 в основном финансируется из средств Министерства промышленности и торговли РФ. Главное требование к машине заключается в соблюдении лимита стоимости лётного часа в 30 тыс. рублей. Если этот критерий будет выполнен, то «Байкал» должен стать недорогим и широко востребованным в России и за рубежом транспортным средством.

О конструктивных особенностях ЛМС-901 и перспективах этого проекта в интервью RT рассказал главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин.

  • Главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин
  • © mai.ru

— Вадим Юрьевич, в следующем году будет юбилейная дата — первый полёт легендарного Ан-2. Секрет его популярности всем хорошо известен. Зачем России создавать новый самолёт? Почему нельзя просто наладить серийное производство слегка модернизированного Ан-2, выкупив, если потребуется, интеллектуальные права у Airbus?

— В исключительных случаях модернизировать Ан-2, конечно, возможно, но, если мы хотим системно развивать малую авиацию, это не имеет экономического смысла. Невозможно бесконечно проводить восстановительные работы и продлевать лётный ресурс кукурузников.

Недопустимо тянуть с заменой Ан-2. Ещё немного, и Россия столкнётся с рисками для транспортной связанности удалённых регионов, потеряет часть парка сельхозавиации, возникнут трудности у ФБУ «Авиалесоохрана» и МЧС, службы которого достаточно активно используют Ан-2. Поэтому развёртывание серийного производства такой машины, как ЛМС-901, можно назвать своевременным и безальтернативным вариантом решения проблем.

— Какие недостатки, на ваш взгляд, есть у Ан-2 как у самолёта малой авиации и учтены ли они в «Байкале»?

— Тут важно понимать, что Ан-2 создавался для эксплуатации в регионах разрушенной после войны страны, лишённой асфальтированных дорог и аэродромов с твёрдым покрытием. Это был своеобразный везделёт, способный подняться и приземлиться практически с любой равнинной площадки, вплоть до кукурузного поля.

Кроме того, до конца 1950-х годов большая часть населения СССР проживала в сельской местности и Ан-2, естественно, создавался  в первую очередь для того, чтобы жители сёл и деревень могли передвигаться и выполнять различные хозяйственные работы.

С тех пор, конечно же, многое поменялось. Наша страна и мир существуют в совершенно ином социально-экономическом укладе, поэтому «Байкал» учитывает все современные тенденции и в том числе особенности рынка перевозок местными авиалиниями.

При этом наш самолёт можно назвать продолжением славной истории Ан-2. В нём заложены те же, по сути, принципы: безопасность, доступность, универсальность, возможность эксплуатации в небольших городках и посёлках с грунтовыми взлётно-посадочными полосами.

— Как бы вы оценили потенциальный спрос на «Байкал»? Наверное, об этом ещё рано говорить, но есть ли у «Байкала» какие-либо экспортные перспективы?

— Мы оцениваем ёмкость российского рынка в 170—200 самолётов до 2030 года. На данный момент у нас есть «мягкие» контракты на десять экземпляров, а для стартовых продаж мы видим уже ясную перспективу сборки более 100 самолётов. Рассчитываем, что «Байкал» будут закупать прежде всего авиаперевозчики Дальнего Востока и Арктики, которые эксплуатируют Ан-2.

Если говорить конкретно, это единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», «Полярные авиалинии», Нарьян-Марский объединённый авиаотряд, 2-й Архангельский объединённый авиаотряд и ООО «Аэросервис».

При этом мы прекрасно осознаём, что ёмкости российского рынка не хватит, чтобы окупить инвестиции в «Байкал». По мере удовлетворения спроса внутри страны будем выходить на рынки республик бывшего СССР и некоторых стран Азии и Африки.

При благоприятном развитии событий надеемся занять до 5% общемирового рынка в данном сегменте. В общей сложности до 2030 года на экспорт могут быть отправлены не менее 100 «Байкалов».

— На страницах профильных изданий, посвящённых вопросам развития авиации, можно встретить мнение, что для ЛМС-901 нет широкого рынка сбыта и с коммерческой точки зрения проект не слишком целесообразен. Как бы вы прокомментировали такое утверждение?

— На мой взгляд, и не только один я так считаю: неправильно рассматривать самолёт малой авиации как некий отдельный продукт. Он является частью весьма обширной инфраструктуры и экономической системы.

Как показывает зарубежный опыт, развитие местной и региональной авиации приносит положительный мультипликативный эффект. Речь идёт о том, что повышение транспортной доступности влечёт увеличение объёма авиаперевозок, повышение коммерческой и хозяйственной активности в сельской местности и регионах.

Естественно, перед стартом разработки «Байкала» учитывалась динамика продаж самолётов в этом сегменте. Для понимания: в 2007 году наши будущие конкуренты поставили заказчикам 86 машин, в кризисный 2009 год — 126. Далее синусоида экспорта-импорта то падала, то вновь поднималась, но даже в худшие годы ведущие зарубежные производители продавали более 100 машин в нашем сегменте. Это вполне нормальная величина.

  • Эскизное изображение ЛМС-901 в полёте
  • © «Байкал-инжиниринг»
«Не планируем никого поглощать»: в Кремле оценили публикации о якобы намерениях России присоединить Донбасс

— А кого вы имеете в виду под конкурентами?

—  Это американские одномоторные самолёты Cessna 208 и Quest Kodiak 100, швейцарский Pilatus PC-6. «Байкал» будет превосходить их по объёму коммерческой нагрузки и экономичности. Например, ЛМС-901 способен поднимать в воздух 2 т, Cessna 208 — 1,5 т, Quest Kodiak 100 — 1,6 т, Pilatus PC-6 — 1,2 т.

Стоимость лётного часа также выгодно отличается в пользу ЛМС-901. У него она будет в пределах 30 тыс. рублей. У Cessna 208 в пересчёте на рубли этот показатель составляет 78 тысяч, у Quest Kodiak 100 — 72 тысячи, у Pilatus PC-7 — 89 тысяч. В итоге рыночная цена нашей серийной машины будет примерно на 30-50% ниже, чем у вышеуказанных самолётов.

Для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Как мы рассчитываем, максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км). Расход топлива составит 0,43 кг/км,  вместимость основного топливного бака — порядка 1,5 тыс. л, мощность двигателя — 800 л. с.

Первое время «Байкал» будет летать на американском силовом агрегате General Electric, но в течение примерно трёх лет самолёт получит российский ВК-800СМ. Это сильно снизит риски для заказчиков. Авиакомпании, которые приобретут «Байкал», не будут зависеть от внешних поставщиков.

— Благодаря каким техническим решениям вам удалось так сильно сбить цену на самолёт?

— Чтобы уложиться в норматив в 30 тыс. рублей за один лётный час, мы отказались от идеи оснащения самолёта двухмоторным двигателем. Он бы идеально подошёл «Байкалу», но тогда бы и  стоимость лётного часа была совершенно другой. Кстати, конкурирующие западные машины малой авиации в данной размерности тоже летают на одномоторных двигателях.

Важно понимать, что любой продукт, в нашем случае авиационной промышленности, — это всегда некий компромисс. Чтобы его достичь, какими-то свойствами неизбежно приходится жертвовать. Во всём мире самолёты разрабатываются под конкретные требования и с определённых точек зрения, естественно, могут показаться далеко не идеальными.

Например, сейчас в авиации стараются чаще применять композитные материалы. У них есть масса безусловных преимуществ, касающихся жёсткости конструкции и простоты производства — очень удобно, что в десятки и сотни раз сокращается количество комплектующих.

Но композитные материалы дороги и не обладают достаточной эксплуатационной технологичностью, требуют бережного отношения, что трудно обеспечить при полётах с плохо подготовленных аэродромов.

Легче всего ремонтировать машину, изготовленную из клёпаных листов алюминиевых сплавов. Именно к такому варианту мы и пришли. Это дешёвый, лёгкий, доступный и ремонтопригодный материал. Хотя «Байкал» полностью не обошёлся без композитов — из них мы сделали элерон, закрылок, руль направления, то есть элементы, которые практически неуязвимы для попадания камней и где особенно нужна жёсткость конструкции.

«Я беру данные из интернета, где вы их оставили»: как работают сервисы по «пробиву» данных в Telegram

— Не могли бы раскрыть другие прогнозные характеристики «Байкала»? Прежде всего интересует величина дистанции для взлёта и посадки и способность самолёта выполнять задачи в суровых природно-климатических условиях?

— ЛМС-901, собственно, и создаётся для эксплуатации в регионах со слаборазвитой инфраструктурой и сложными географическими условиями. Поэтому «Байкал» будет безопасен, доступен по цене, универсален, ремонтопригоден в полевых условиях, как и Ан-2. Но при этом он будет иметь больший комфорт и лучшие крейсерские характеристики. Дистанция длины разбега с грунтовых полос будет чуть больше, чем у Ан-2, — но не более 250 м, однако она позволит эксплуатировать самолет с тех же площадок, а максимальная крейсерская скорость будет в полтора раза выше, чем у Ан-2.

При этом наш самолёт будет намного более комфортен в полёте, чем Ан-2. Большим недостатком «Кукурузника» как раз является «болтанка». Нагрузка на квадратный метр крыла «Байкала» существенно выше, что значительно снижает этот эффект.

  • Эскизное изображение полёта ЛМС-901 «Байкал» в высоких широтах
  • © «Байкал-инжиниринг»

Комфорт пассажиров при посадке на самолётах такого типа — это показатель мастерства лётчика, характеристики машины тут играют второстепенную роль. Для лётчика главное выбрать оптимальную горизонтальную и вертикальную скорость. У «Байкала» при нормальном взлётном весе посадочная скорость должна составлять порядка 85—90 км/ч, что позволяет безопасно и комфортно выполнять посадку на грунт, в том числе возможна посадка «с подбором».

В продолжении темы комфорта — в «Байкале» мы немного пожертвовали размерами салона — он меньше, чем у Ан-2. У советского самолёта высота потолка — 1,8 м, у нас — 1,65 м. Мы могли бы избавить пассажиров от необходимости нагибаться, но тогда бы и скорость в 300 км/ч, которая заметно сокращает время полёта, была бы недостижимой. У Cessna 208 высота салона вообще 1,5 м, так что ничего необычного в решении, которое мы приняли, нет.

— Какая на «Байкале» будет установлена авионика?

— Бортовое оборудование будет российским. Центральный вычислитель и программное обеспечение в нём — это наша разработка. Остальное добираем у предприятий радиоэлектронной промышленности. Причём пилотажно-навигационное оборудование будет отвечать всем современным требованиям. Это то, на чём экономить недопустимо.

Базовая версия «Байкала» будет без автопилота. Он, кстати, не всегда и нужен. Лесоохране, нашему потенциальному заказчику, автопилот, думаю, вряд ли понадобится. На пассажирскую версию ЛМС-901, понятно, что автопилот нужно устанавливать.

— Вадим Юрьевич, какие существуют планы по поводу испытаний прототипа ЛМС-901? Когда ожидать первый полёт и завершения сертификации?

— Первый полёт «Байкал» совершит в этом году, а лётная сертификация будет завершена в 2023 году. Тогда же, как мы планируем, начнутся поставки в авиакомпании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
15 мая 2021, 21:40
«Не дают выбора»: в России прокомментировали новое пользовательское соглашение WhatsApp
15 мая 2021, 08:50
«Интерес зарубежных заказчиков оправдан»: на что способны российские автоматы и пистолеты для подводной стрельбы
15 мая 2021, 15:15
На взаимной основе: с какими странами Россия возобновляет авиасообщение
13 мая 2021, 19:15
«Были готовы защищать своих учеников»: Путин предложил наградить учителей и сотрудников казанской гимназии №175
16 мая 2021, 14:10
«Нашла нож, пошла в полицию»: как в 2019 году под Пермью мать написала заявление на сына, задумавшего школьный расстрел
13 мая 2021, 20:10
«Не планируем никого поглощать»: в Кремле оценили публикации о якобы намерениях России присоединить Донбасс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2021, 18:10
"Донбасс решает": Кто поставил деда Зеленского в ряды "Бессмертного полка"
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.