«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам

Исследование столь важного для многих туристов вопроса - безопасно ли жить в России, - провел популярный YouTube-канал The Infographics Show. В основе исследования оказались отзывы нескольких тысяч гостей, побывавших в нашей стране. Вывод, сделанный изданием, удивил многих пользователей Сети.

Популярный YouTube-канал The Infographics Show решил провести исследование по вопросу, который несомненно волнует многих. Речь идет о России, которая, как отмечают авторы, «интересует многих и давно у всех на слуху».

Что говорят туристы, побывавшие там? Безопасно ли жить в Российской Федерации? Чтобы найти ответ на этот вопрос, ведущие ознакомились со многими сайтами, где туристы, побывавшие в России, делятся своими впечатлениями.

Выводы получились такими: днем по России в одиночку гулять можно спокойно. Безопасность же ночью - умеренная. Из преступлений отмечены карманные кражи или бытовые ситуации, связанные с распитием алкоголя.

Даже британская FCO, опросив 150 тысяч англичан, отмечает, что «по большей части, Россия, от западных окраин до дальневосточных берегов, безопасна», а самые серьезные угрозы для туристов - мелкие уличные преступления или интернет-мошенничество.

Более того, авторы исследования узнали, что и полиция в России работает очень даже неплохо: увидеть сотрудников в форме можно практически на каждом шагу, к ним всегда можно обратиться, а взятки у российских полицейских не очень популярны.

Главный вывод гостей, посетивших нашу страну, звучит так:

«Если вы принимаете разумные меры предосторожности, не занимаетесь незащищенным сексом, не пьете слишком много алкоголя и не грубите незнакомцам, в России у вас все будет хорошо»