«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во львовской церкви

В ночь на 3 февраля в православном храме Святого Князя Владимира во Львове произошёл пожар. Несмотря на то что огонь удалось быстро потушить, внутреннее убранство церкви получило значительные повреждения. Полиция рассматривает несколько версий относительно источника возгорания, в том числе короткое замыкание и умышленный поджог. При этом в Украинской православной церкви Московского патриархата назвали факт умышленного поджога «безоговорочным», поскольку электроэнергия к храму даже не была подведена, а одно из окон храма было «демонтировано». Представители УПЦ уверены, что ответственность за инцидент несут радикально настроенные группировки. О продолжающемся на Украине противостоянии национал-радикалов и церкви — в материале RT.

В ночь на субботу, 3 февраля, в православном храме Святого Князя Владимира на юге Львова произошёл пожар. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) обвинили в поджоге радикалов. При этом в полиции рассматривают также версию возгорания из-за короткого замыкания.

«3 февраля в 02:18 поступило сообщение о пожаре в городе Львове в деревянной православной церкви Святого князя Владимира Московского патриархата, размером 8 на 15 метров. Огнём уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м и церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 кв. м, повреждён церковный инвентарь на площади 40 кв. м», — сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации.

Отмечается, что само здание церкви удалось спасти. По информации властей, возгорание было ликвидировано достаточно оперативно — уже через 40 минут после поступления сообщения на пункт пожарной охраны. В тушении участвовали три пожарных расчёта.

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона Виталий Туровцев заявил, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электросети. При этом он подчеркнул, что детали инцидента предстоит установить правоохранительным органам.

«Точную причину пожара установят правоохранители. По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания электросети. Могу сказать, что огонь шёл изнутри здания. Однако детали ещё предстоит установить», — заявил Туровцев изданию Zaxid.net.

На месте пожара

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Версию о распространении огня изнутри здания подтвердили и в управлении Национальной полиции по Львовской области.

«На месте происшествия работали эксперты и следственно-оперативная группа. Огнём частично повреждено здание и имущество. В результате пожара пострадавших нет. Сумма ущерба уточняется. Предварительно установлено, что возгорание возникло внутри помещения церкви», — сообщили в полиции.

При этом правоохранители изучают все обстоятельства инцидента, не исключая и версию поджога.

В свою очередь, архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет назвал произошедшее поджогом и обвинил в инциденте радикалов.

«Сегодня ночью во Львове от рук радикально настроенных людей был подожжён православный храм. То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма», — заявил Филарет.

«Мы живём в XXI веке, но видим, что ничего не изменилось со времён гонений на Христа», — добавил архиепископ.

«Иисус Христос был гоним вчера, гоним сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имена гонителей исчезли с лица земли», — говорится в заявлении Филарета.

В Украинской православной церкви также сообщили, что факт умышленного поджога является «безоговорочным», поскольку электроэнергия к храму не была подведена. Более того, по прибытии на место происшествия священник и представители епархиального управления обнаружили демонтированное окно, через которое, предположительно, и был совершён поджог.

В УПЦ МП также напомнили, что именно возле этого храма 28 января радикально настроенные силы устроили акцию протеста с требованием демонтажа церкви. Законность строительства должны были проверить ответственные ведомства. Тогда пресс-служба епархии назвала мероприятие провокацией и отвергла обвинения в незаконности возведения церковного здания.

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Пожар во Львове в субботу не стал единственным инцидентом, связанным с Украинской православной церковью Московского патриархата. В центре Киева более 200 человек собрались на территории Национального музея истории Украины с требованием снести храм УПЦ МП, установленный возле фундамента Десятинной церкви. Протестующие также требовали освободить двух человек, задержанных по подозрению в попытке поджога этого храма.

За час до начала акции к храму Рождества Богородицы Десятинного монастыря пришли более трёх тысяч верующих для участия в молебне и поддержке братии обители.

«Все они собрались к древней святыне, чтобы засвидетельствовать поддержку братии обители и защитить храм от нашествия национал-радикалов», — говорится в сообщении церкви.

«В адрес верующих звучат оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы со стороны участников так называемой акции. Среди активистов — представители террористической организации С14, Нацкорпуса, «Правого сектора»* во главе с председателем партии «ПС» Андреем Тарасенко. За порядком наблюдают около 200 правоохранителей, присутствовали представители Красного Креста», — сообщили в УПЦ.

Несмотря на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отношении религиозной ситуации на Украине, проводящей регулярные встречи с представителями УПЦ МП, в стране продолжаются радикальные акции и выступления, направленные против церкви так называемого Московского патриархата.

Так, накануне националисты уничтожили поклонный крест, установленный в Киеве на месте храма Святого Великомученника Георгия Победоносца постройки XI века, который был разрушен при СССР в 1934 году. Сообщается, что акт вандализма радикалы сопровождали антицерковными лозунгами.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).