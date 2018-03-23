«Безоговорочно солидарны с Британией»: ЕС отозвал своего посла в России из-за дела Скрипаля

Брюссель принял решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций. Эта мера связана с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Евросоюз соглашается с британской оценкой инцидента, согласно которой «весьма вероятно, что ответственность за него несёт Россия». Об этом говорится в заявлении по итогам заседания на саммите глав стран ЕС. Реальных санкций в отношении России принято не было, в частности, из-за того что ряд государств выступили против обострения конфликта с Москвой. Отмечается также, что некоторые европейские столицы рассматривают возможность высылки российских дипломатов или сокращения своих дипмиссий в России. Как подчеркнули в Совете Федерации, пока ЕС ограничился косметическими, а не практическими мерами.

Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом было объявлено по итогам переговоров на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

При этом страны Евросоюза пока не приняли других практических мер против России, ограничившись заявлением, в котором они поддержали Британию и проводимое Лондоном расследование.

«Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнее нападение в Солсбери, выражает свои глубочайшие соболезнования всем, чьи жизни были поставлены под угрозу, и поддерживает проводимое расследование», — говорится в документе.

Также ЕС согласился с оценкой британского правительства по инциденту в Солсбери, заявив: «Весьма вероятно, что Россия несёт ответственность за него, и нет иного правдоподобного объяснения».

«Мы безоговорочно солидарны с Соединённым Королевством перед лицом этого серьёзного вызова нашей общей безопасности», — подчеркнули в ЕС.

В распространённом заявлении говорится и о необходимости укрепления устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе путём более тесного сотрудничества между странами ЕС и НАТО.

Также страны — члены Евросоюза договорились «координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти».

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что некоторые страны Европейского союза рассматривают возможность высылки российских дипломатов или сокращения своих дипмиссий в России из-за инцидента в Солсбери. Сообщается, что на такие меры могут пойти Франция, Польша и страны Балтии.

Это решение не отражено в итоговом документе саммита ЕС, поскольку «технически оно должно быть объявлено главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини», пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник.

«Нельзя терять самообладание»

Итоговое коммюнике Европейского совета было принято после нескольких часов обсуждений и принципиально не отличается от заявления, сделанного 19 марта главами МИД стран ЕС. При этом источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что представители нескольких европейских государств выступали против принятого в итоге решения.

«Некоторые страны, среди которых Греция, Кипр, Италия, Словакия, были против этого решения, в связи с чем дискуссия была долгой и непростой», — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал не терять самообладание и принимать продуманные решения в связи с делом Скрипаля.

«Мы обсудили очень важный и деликатный вопрос — отношения с Россией в контексте инцидента в Солсбери... Очень важно, что представилась возможность откровенно обменяться мнениями по этому вопросу, всё было сделано для обеспечения единой позиции. Каждый понимает, что речь идёт о стабильности и безопасности, а когда затрагиваются эти вопросы, нельзя терять самообладание. Надо сохранять спокойствие и принимать наиболее подходящие и полезные, наиболее продуманные решения», — цитирует Мишеля РИА Новости.

Глава бельгийского кабмина также призвал к созданию постоянного политического канала высокого уровня для диалога с Москвой. По его словам, наличие такого инструмента позволит двигаться к снижению эскалации в отношениях между Россией и Европой.

«Внутри ЕС мы много говорим о России, но мало говорим с самой Россией... Когда я говорю это, я не имею в виду, что надо недооценивать роль РФ в чём-то, быть наивными, но вести диалог с Россией имеет смысл», — подчеркнул Мишель.

При этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС «полны решимости» при необходимости принять новые меры в отношении России. Вместе с тем, по её словам, прежде чем принять решение о дальнейших шагах против Москвы, Брюссель дождётся результатов анализа вещества, применённого в Солсбери, пишет Deutsche Welle.

Reuters

«Положительная идентификация»

По словам главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю, проведение анализа проб из Солсбери займёт примерно две-три недели. Эксперты организации в среду, 21 марта, прибыли в военную научно-технологическую лабораторию в Портон-Дауне, где приступили к анализу нервно-паралитического вещества.

Эксперты организации также работают на месте инцидента в Солсбери. Часть взятых проб будут проверять эксперты ОЗХО в Гааге, а часть направят в другие аккредитованные организацией лаборатории. Британский суд уже санкционировал отправку образцов крови Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на экспертизу в ОЗХО, пишет Sky News.

При этом в ходе трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Брюсселе британский премьер Тереза Мэй заявила, что экспертам лаборатории в Портон-Дауне удалось идентифицировать химическое вещество, которое использовалось для отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Глава британского правительства также приветствовала решение стран ЕС поддержать позицию Соединённого Королевства.

В свою очередь, премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал очень внимательно и ответственно отнестись к делу Скрипаля и не обострять отношения с Москвой.

«Ципрас сказал, что надо очень внимательно и ответственно подходить к этому делу, без обострения отношений с Москвой. Он сказал, что не надо доводить до крайней напряжённости отношения Европы с Москвой. Европа должна быть осторожной», — рассказал источник РИА Новости, сославшись на выступление Ципраса на встрече лидеров Европейской социалистической партии в Брюсселе.

«Общепринятая практика»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что мера, принятая ЕС, по сути, носит косметический характер.

«По большому счёту это самая лёгкая мера, чтобы продемонстрировать недовольство, поскольку за ней практически ничего не следует.

Отзыв для консультации — общепринятая практика, когда отношения в чём-то усложняются или накаляются. Как правило, она носит временный характер. Через какое-то время посол вернётся», — сказал он.

При этом сенатор полагает, что Москва может не придать этому решению большого значения.

«Роль посла ЕС в Москве сейчас (при том, что многие отношения свёрнуты или находятся в полузамороженном состоянии) не так сильна, как это было раньше. Будет ли с нашей стороны какая-то ответная мера, не факт. Мы можем и не обратить на это внимания, потому что то, о чём мечтала Великобритания, — высылка дипломатов из каких-то стран — пока не состоялось. И я думаю, что если европейцы учитывают свои национальные интересы, то вряд ли пойдут на такое обострение отношений с Россией», — заключил Джабаров.