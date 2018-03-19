«Безоговорочная солидарность»: в ЕС прокомментировали выводы Лондона о вероятности «российского следа» в деле Скрипаля

Европейский союз полностью поддерживает позицию Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Брюссель «со всей серьёзностью» относится к заключению Лондона о том, что за этим происшествием «с высокой долей вероятности» стоит Россия. Об этом говорится в заявлении совета по иностранным делам ЕС. В связи с этим от Москвы требуют предоставить ответы на все вопросы британских властей, касающиеся разработки ядовитого вещества. В Варшаве пошли ещё дальше и заявили, что из-за дела Скрипаля могут выслать российских дипломатов из страны. В России же отметили, что рано или поздно Великобритании, а также тем, кто её поддержал, придётся предоставить доказательства или извиниться за все клеветнические обвинения.

Евросоюз весьма серьёзно относится к инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим Брюссель выражает солидарность с Британией и поддерживает её усилия по расследованию произошедшего. Об этом говорится в заявлении совета по иностранным делам ЕС.

«Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддерживает её усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», — следует из постановления по итогам совещания.

При этом в нём подчёркивается, что выводы Лондона относительно возможной причастности Москвы к этому делу Брюссель рассматривает со всей ответственностью.

«Евросоюз очень серьёзно относится к заключению британского правительства о высокой вероятности ответственности России», — подчёркивается в заявлении.

В нём также говорится, что ЕС «потрясён агрессивным использованием любого нервно-паралитического агента военного образца… на европейской земле впервые за 70 лет». При этом в документе повторяется утверждение Великобритании о том, что вещество якобы было разработано Россией.

В связи с этим Евросоюз приветствовал намерения Британии сотрудничать в расследовании с ОЗХО, а от России потребовал ответов на ранее заданные вопросы.

«ЕС призывает Россию немедленно ответить на вопросы, поднятые Соединённым Королевством и международным сообществом, а также безотлагательно предоставить ОЗХО полные и исчерпывающие сведения о своей программе «Новичок», — резюмируется в заявлении.

Против поспешных выводов

Между тем на заседании совета по иностранным делам ЕС не все единодушно поддержали безапелляционные обвинения в адрес России по делу Скрипаля. В частности, глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала дождаться окончательных результатов расследования.

«По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем обвинять и судить о чём-либо. Эксперты из ОЗХО должны разобраться в деле», — цитирует Интерфакс её слова.

В России же отметили, что рано или поздно Великобритании и тем, кто её поддержал, придётся предоставить доказательства или извиниться за все клеветнические обвинения.

«Нам понятна, скажем так, солидарность — и евро-атлантическая, и другая, — но ещё раз повторяю: рано или поздно за вот эти голословные обвинения придётся отвечать. Придётся их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стратегия иголки

Однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен снижать накал своей обвинительной риторики. Так, он заявил, что Москва стремится замести следы в деле Скрипаля и пытается «спрятать иголку в стоге сена».

«Российское отрицание становится всё более абсурдным. То они говорят, что никогда не производили «Новичок» (А-234. — RT), то говорят, что они его производили и его новые запасы были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию. Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — сказал глава МИД.

Обвинения Британии в адрес России так серьёзно восприняли, например, в Польше, что местные власти, по утверждению Gazeta Prawna, даже собираются выслать из-за этого российских дипломатов. Ранее на этот шаг пошёл Лондон, объявив 23 сотрудника дипмиссии РФ персонами нон грата.

Помимо этого, ранее замминистра иностранных дел Конрад Шиманьский отмечал, что Варшава на фоне дела Скрипаля пытается отговорить Германию от строительства «Северного потока — 2».

Оснований нет

Несмотря на все эти заявления, эксперты считают, что не стоит ожидать от Евросоюза немедленных санкций из-за дела Скрипаля. Ведь пока для этого нет оснований, поскольку нет доказательств вины Москвы.

«России стоит придерживаться в этой ситуации выбранной стратегии, говоря, что Великобритания постоянно пытается придумывать какие-то фейки и не утруждает себя поиском доказательств. Вообще же очень трудно повлиять на такие широкие процессы в течение короткого времени. Это не вопрос сегодняшнего дня. Всё, что говорят сейчас Мэй и Джонсон, особого значения не имеет. Значима только перспектива. И перспектива России как таковой, и перспектива российско-западных отношений, и вообще будущая степень их деградации. То, что они хотят сейчас ухудшить отношения с Россией, — их проблема», — пояснил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Однако, предположил он, некоторые мировые игроки попытаются использовать этот скандал в своих целях.

«Вся эта шумиха может использоваться как белый шум, чтобы вести «подкоп» под серьёзные проекты типа «Северного потока — 2». Неслучайно Павел Климкин (глава МИД Украины. — RT) уже сегодня предложил ввести санкции против Герхарда Шрёдера как главного лоббиста. Очевидно, что ему это посоветовали из-за океана. Никакой честной игры здесь не может быть по определению», — резюмировал Брутер.