Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Раду сохранить нельзя распустить": Где Зеленский поставит запятую?
Пока не знаем как: В ЕС ищут способы запретить въезд жителям Донбасса с русскими...
Есть ли альтернатива на президентских выборах в Литве?
В Брюсселе дали понять: на деньги ЕС в Кишинёве могут не рассчитывать
Главная / В мире

Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ

18 мая 2019, 03:39  •  36 • В мире
Экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко служба безопасности Украины обвинила в пытках солдат ВСУ. Ирония в том, что у Журавко нет обеих ног, вместо одной руки – культя. Инвалид намерен судиться с СБУ из-за обвинений в свой адрес.
Сведения о том, что безногий и безрукий Журавко якобы пытал украинских военных, содержатся в опубликованном отчете СБУ. Такой вывод сделан на основе свидетельства некоего бойца ВСУ Николая (фамилия его скрывается), который якобы находился в плену 776 суток.
Николай будто бы заявил, что в плену его избивали, требуя дать показания на камеру о преступлениях его сослуживцев-карателей. Камеру же держал не кто иной, как Журавко. Он же будто бы написал текст, который заставили читать пленника. За невыразительное чтение экс-депутат якобы велел избить Николая.
Сам Журавко в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что в 2015 и 2016 годах действительно посещал ДНР и "собственными глазами видел происходящее". Теперь же он намерен судиться с СБУ и украинскими изданиями, перепечатавшими ложь, из-за клеветы в свой адрес.
"С уверенностью могу сказать — обстреливали республику именно ВСУ и карательные батальоны. После того, как вышел ряд публикаций в украинских СМИ о том, что военнопленных мучают и над ними издеваются, не кормят, продукты питания не дают, медикаменты не дают, я принял решение — поехать и лично убедиться, в каких же условиях живут военные заключенные. Я выпустил ряд роликов, в которых было показано, что никто ни над кем не издевается, не проводит никакие пытки", — сказал бывший парламентарий.
По его словам, попавшие в плен украинские военные содержались в хороших условиях, которые не идут ни в какое сравнение с тем, как приходилось жить бойцам народных республик Донбасса, попавшим в плен в ВСУ.
Алексей Журавко заявляет, что после публикации "отчета" намерен подать несколько исков в международные суды для защиты своей чести и достоинства. Он также добавил, что СБУ не сможет предоставить конкретных доказательств его вины.
"Они понесут наказание за свою ложь. И работники СБУ, которые в этом участвовали, и вот этот якобы Николай, а также все каналы, которые распространяли эту грязь", — заключил Журавко.
Ранее бывший депутат украинского парламента Журавко призвал своих соотечественников и всех, кто помнит подвиг героев Великой Отечественной войны, в преддверии 9 мая возложить цветы к мемориалам погибших советских воинов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 00:24
"Раду сохранить нельзя распустить": Где Зеленский поставит запятую?
18 мая 2019, 00:24
Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно
17 мая 2019, 17:39
«Незаконный процесс»: смогут ли затянуть реализацию проекта «Северный поток — 2»
18 мая 2019, 00:24
"Конъюнктурное заявление перед выборами в Европарламент": Эксперт объяснил слова главы МИД ФРГ о возвращении России в ПАСЕ
17 мая 2019, 17:54
Заработала больше $100 млн: Сердитая кошка Grumpy Cat, ставшая мемом, умерла от инфекции мочевого пузыря
18 мая 2019, 03:24
На равных условиях: каким может быть возвращение России в ПАСЕ
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2019, 00:24
Свидомые запели о пересмотре «евроассоциации» (Руслан Осташко)
18 мая 2019, 00:24
Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мерт...
18 мая 2019, 00:24
Израильские ВВС попытались по-новому атаковать Дамаск, но неудачно
18 мая 2019, 00:24
"Конъюнктурное заявление перед выборами в Европарламент": Эксперт объяснил ...
18 мая 2019, 00:24
Пока не знаем как: В ЕС ищут способы запретить въезд жителям Донбасса с русскими пасп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2019, 05:09
В отношении пары из России, попытавшейся бежать на Украину, начата проверка
12 мая 2019, 07:39
Зеленский готовится к войне на Донбассе
14 мая 2019, 11:39
«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
12 мая 2019, 14:09
Надоело воевать: за что бойцы ВСУ убили командира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.