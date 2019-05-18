Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ

Сведения о том, что безногий и безрукий Журавко якобы пытал украинских военных, содержатся в опубликованном отчете СБУ. Такой вывод сделан на основе свидетельства некоего бойца ВСУ Николая (фамилия его скрывается), который якобы находился в плену 776 суток.

Николай будто бы заявил, что в плену его избивали, требуя дать показания на камеру о преступлениях его сослуживцев-карателей. Камеру же держал не кто иной, как Журавко. Он же будто бы написал текст, который заставили читать пленника. За невыразительное чтение экс-депутат якобы велел избить Николая.

Сам Журавко в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что в 2015 и 2016 годах действительно посещал ДНР и "собственными глазами видел происходящее". Теперь же он намерен судиться с СБУ и украинскими изданиями, перепечатавшими ложь, из-за клеветы в свой адрес.

"С уверенностью могу сказать — обстреливали республику именно ВСУ и карательные батальоны. После того, как вышел ряд публикаций в украинских СМИ о том, что военнопленных мучают и над ними издеваются, не кормят, продукты питания не дают, медикаменты не дают, я принял решение — поехать и лично убедиться, в каких же условиях живут военные заключенные. Я выпустил ряд роликов, в которых было показано, что никто ни над кем не издевается, не проводит никакие пытки", — сказал бывший парламентарий.

По его словам, попавшие в плен украинские военные содержались в хороших условиях, которые не идут ни в какое сравнение с тем, как приходилось жить бойцам народных республик Донбасса, попавшим в плен в ВСУ.

Алексей Журавко заявляет, что после публикации "отчета" намерен подать несколько исков в международные суды для защиты своей чести и достоинства. Он также добавил, что СБУ не сможет предоставить конкретных доказательств его вины.

"Они понесут наказание за свою ложь. И работники СБУ, которые в этом участвовали, и вот этот якобы Николай, а также все каналы, которые распространяли эту грязь", — заключил Журавко.

Ранее бывший депутат украинского парламента Журавко призвал своих соотечественников и всех, кто помнит подвиг героев Великой Отечественной войны, в преддверии 9 мая возложить цветы к мемориалам погибших советских воинов.