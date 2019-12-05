Безнадежная история: суд рассмотрит жалобу на приговор Януковичу

Тринадцать лет лишения свободы. Именно столько украинский экс-президент, обвиненный в государственной измене, получил в начале этого года. Измена Януковича, по мнению обвинения, заключалась в том, что в 2014 году он письменно обратился к Москве с просьбой ввести на Украину российские войска для наведения конституционного порядка. Можно сказать, что в результате судебного процесса он еще легко отделался. Вначале прокуратура собиралась требовать для него пожизненного заключения, но затем смягчила позицию и запросила "пятнашку". Исполненный "гуманизма" киевский суд в результате снизил и эту планку на два года.

Кстати, госизмена – это лишь одно из обвинений, выдвинутых против проживающего ныне в России господина Януковича. Ему вменяли целый букет преступлений, включая подготовку теракта и отданный приказ стрелять по людям на майдане. Защита бежавшего с Украины в результате событий 2013-2014 годов экс-главы государства с самого начала объявила приговор юридически ничтожным, указывая на то, что следствие велось с грубыми нарушениями. Кроме того, суд отказался допросить ключевых свидетелей и экспертов. Не смог выступить с заключительным словом и сам Виктор Федорович, назвав потом происходящее профанацией. Разумеется, из-за этого процесса буквально "торчали уши" властей: это был очевидный политический заказ. Что, впрочем, не снимает вины за произошедшее и с самого горе-президента. Но это другая история.

Стоит отметить, что защита Януковича сразу после оглашения приговора подала на него жалобы. А дальше началась унылая и, похоже, длительная тяжба. Приговор возвращали в районный суд для исправления ошибок. Потом защита просила разрешить Виктору Януковичу участвовать в заседаниях по видеосвязи в рамках международной правовой помощи, но ей было отказано: суд потребовал его личного присутствия, что было невозможно по определению. Очередное заседание тоже вряд ли принесет какие-то прорывы. Уж точно отмены приговора ожидать не приходится.

Другое дело, что на Украине – новый президент, в отличие от предыдущего, не питающий к Януковичу какой-то особой антипатии и не сводящий с ним счеты. А это значит, что на суд администрация нового лидера вряд ли будет давить. Ей просто не до этого: у страны куча других нерешенных проблем, начиная с Донбасса и заканчивая транзитом российского газа. Так что заниматься "битой", никому не нужной картой ей не с руки. Но, с другой стороны, это не значит, что и суд будет действовать как-то суперобъективно или радикально. Для него, по большому счету, эта история – вчерашний день. А потому, скорее всего, обжалование приговора превратится в длинную мыльную оперу, никому не интересную. За исключением адвокатов.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik