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Беженцы Восточного Евфрата. Долгий путь домой

05 января 2018, 08:39  •  171 • Аналитика


Месяц назад при непосредственном участии российской стороны в провинции Дейр-эз-Зор начал функционировать Комитет по управлению восточными территориями Евфрата. В состав Комитета помимо российских советников вошли представители как курдских народностей, так уважаемых шейхов и лидеров местных племен. Буквально за несколько недель совместными усилиями удалось восстановить инфраструктуру населенных пунктов, разминировать школы и больницы, но самое главное достижение – возвращение тысяч жителей в освобожденные районы. Количество желающих вернуться в оставленные дома постоянно растет, и сегодня превысило 8 тысяч человек.


Россия не остается равнодушной к проблемам и бедам сирийского народа. Несмотря на то, что боевики «Исламского государства» больше не в состоянии причинить вред местному населению, многие сирийцы до сих пор нуждаются во всесторонней помощи и поддержке. Подавляющее большинство из них беженцы восточных районов провинции Дейр-эз-Зор, в свое время покинувшие дома из-за угрозы для жизни своих родственников. Возвращение вынужденных переселенцев на свою малую родину, обеспечение их безопасности и создание сносных условий для жизни – одна из важных задач, находящихся в центре внимания Комитета по управлению восточными территориями Евфрата.




Сегодня отделения Комитета, в состав которых помимо российских военнослужащих вошли представители местных общин и племен восточного Евфрата, сирийские военнослужащие и курдские формирования, функционируют в поселениях Хаджин, Дибан, Аль-Табия, Маррат и многих других. В работе местных органов власти уже обозначился существенный прогресс: с 4 декабря на восточный берег Евфрата вернулось более 8 тысяч беженцев. Нескончаемый поток людей ежедневно образовывается в районе населенного пункта Сальхиях. Здесь после проверки документов каждому нуждающемуся оказывается медицинская помощь. Таким образом, устраняются последствия «великого халифата».

Важно отметить, что проводимая работа осуществляется Комитетом в тесном взаимодействии с официальным Дамаском, который, вопреки заявлениям Запада, как никто другой заинтересован в возвращении мирной жизни и улучшении быта местного населения.

С этой целью в населенные пункты восточных районов провинции Дейр-эз-Зор регулярно прибывают гуманитарные колонны. Известно, что
с 4 декабря жителям Восточного Евфрата раздали более 9 тонн продуктов питания, 100 тысяч литров питьевой воды, 620 человек получили медицинскую помощь, из них более 150 – дети. По сообщениям жителей, в гуманитарных акциях принимают участие местные шейхи и старейшины восточных племен.

Силами Комитета ежедневно проводится инженерная разведка и разминирование, в первую очередь, административных зданий: школ, больниц, детских садов и других учреждений. В некоторых населенных пунктах заработали мельницы и хлебопекарни, - а значит жителей в Сальхияхе, Эль-Хусейнии, Мрейя и других поселениях скоро станет больше.

С сожалением приходится констатировать, что ни масштабные военные действия, ни гуманитарная катастрофа в Сирии так и не смогли объединить международное сообщество, чтобы помочь нуждающемуся населению. Гуманизм и сострадание отодвинуты Западом на второй план. А страны, поставившие во главу угла задачу свержения Асада, на протяжении всего конфликта пытались использовать гуманитарную тематику в своих интересах и оказания давления на Дамаск.
Автор: Александр Викторов

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