|
Беженцы Сирии стали кормовой базой для боевиков. На Западе не увидели в этом проблемы
12 ноября 2020, 12:05 • 94 • В мире
Сирия собралась решать свою проблему беженцев. Основные лагеря превратились в кадровые и кормовые базы боевиков, отмечает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в телеграм-канале "Русский тарантас". Но, по всей видимости, на Западе предпочитают не замечать этой проблемы. Ряд стран решили бойкотировать Международную конференцию по возвращению беженцев на территорию Сирии.
На Западе предпочли не замечать проблемы с беженцами Сирии. В Дамаске проходит двухдневная конференция, где решаются вопросы по возвращению сирийских граждан на родину. Мероприятие было организовано при активном участии России. Однако, как отметил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, ряд стран решили бойкотировать данное мероприятие.
"Это полностью лежит на их совести, потому что вопрос возвращения и оказания помощи сирийским беженцам - это акт, который должен быть поддержан всем международным сообществом", - подчеркнул он.
С необходимостью решать проблему, а не затягивать её согласны представители других государств. В целом, в пленарных заседаниях и круглых столах конференции примут участие представители 18 стран, сообщает МК. Делегаты намерены обсудить меры по восстановлению мирной жизни в стране и возвращению граждан САР.
Это наболевший вопрос. Как отмечает военкор Стешин, сейчас лагеря беженцев стали кормовой базой для радикалов.
"Сирия собралась решать свою проблему беженцев. Основные лагеря превратились в кадровые и кормовые базы ИГИЛ*. Бородатые питаются гуманитаркой для беженцев и среди них же вербуют новобранцев. Потенциал у этого процесса огромный - только в Турции беженцев 3,5 миллиона - представьте, сколько это гуманитарной жратвы и бойцов халифата", - отметил он в телеграм-канале "Русский тарантас".
ИГИЛ* - террористическая группировка, деятельность которой в России запрещена.
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2020, 17:55
|
06 ноября 2020, 23:10
|
06 ноября 2020, 00:15
|
12 ноября 2020, 01:05
|
06 ноября 2020, 03:55
|
07 ноября 2020, 04:40
|
10 ноября 2020, 01:25